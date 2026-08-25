Esta es la millonaria cantidad que 'El Chapo' ofrecía a los policías federales para escapar en 2016

A pesar de que han pasado 10 años de que Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", fue capturado en Los Mochis, Sinaloa, los nuevos videos revelados por Héctor de Mauleón y la película "La Captura" han abierto un nuevo tema sobre lo que rodeó a los policías que lo detuvieron.

Esta operación, conocida como "Cisne Negro", tuvo como resultado dos detenciones importantes: la del exlíder del Cártel de Sinaloa y la de su mano derecha, "El Cholo Iván", los mismos que habrían ofrecido dinero a las autoridades para que los dejaran escapar.

Lee: El último día libre de 'El Chapo': Así fue la Operación Cisne Negro que logró capturarlo en Sinaloa

La captura de "El Chapo" en Sinaloa

Los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2016, cuando Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina se desplegaron por un fraccionamiento de Los Mochis; ahí habían ubicado el domicilio donde se encontraban Guzmán Loera y "El Cholo".

Sin embargo, tras ordenar el ingreso de los elementos, se registró un enfrentamiento entre ellos y los hombres de Joaquín.

En el lugar murieron al menos cinco integrantes de ese grupo, pero los objetivos prioritarios escaparon por un túnel que estaba construido en una parte de la casa y estuvieron en el drenaje pluvial por un tiempo , hasta que las lluvias los obligaron a salir por una alcantarilla.

Luego robaron al menos dos vehículos para trasladarse de un punto a otro; en la segunda unidad fue donde los habrían interceptado los policías federales por el reporte.

Tras darse cuenta de quién era uno de ellos, lucharon contra el soborno que les ofrecía, y los llevaron a un motel de la ciudad y esperaron a que la Marina arribara para detenerlo.

Una vez capturado, fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Ciudad de México y un año después fue extraditado a Estados Unidos, donde purga una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión.

Te puede interesar: Difunden VIDEOS inéditos de 'El Chapo' tras su captura en 2016 en Sinaloa: 'no va a haber guerra'

¿Cuánto le ofreció "El Chapo" a los policías por dejarlo escapar?

La película "La Captura", dirigida por Chava Cartas, menciona que Guzmán Loera y "El Cholo Iván" ofrecieron 10 millones de pesos a cada uno; luego lo aumentarían a 15 con tal de que los dejaran libres.

Sin embargo, reportes periodísticos de aquel 2016 y años posteriores, mencionan que el exlíder del Cártel de Sinaloa ofreció 50 millones de dólares a uno de los dos, pero rechazó la oferta.

"Comandante dígame qué quiere, pero ya écheme la mano (...) es más, le dejo 50 millones de dólares para que no vuelva a trabajar nunca en su vida", habría sido el diálogo de "El Chapo" con la autoridad, según el testimonio de un policía federal para Milenio.

Además, el originario de Badiraguato también le ofrecería algunas empresas que tenía en Sinaloa.

"Oficial: ahorita vemos, ahorita platicamos de eso.

El Chapo: le ofrezco dos o tres empresas de aquí de Sinaloa.

Oficial: ahorita, espérese. Ahorita vemos qué hacemos

El Chapo: Comandante, no se vale. Tanto huir y tanto dinero para que usted venga y me entregue. No se vale.

Oficial: también entiéndame, estoy haciendo mi trabajo. Nadie me dijo que ahí venía usted. Yo soy policía y estoy haciendo mi trabajo. No vaya a creer que alguien me avisó

El Chapo: no ya sé. Ese fue un atorón"

- Diálogo extraído de una nota escrita el 1 de enero de 2020 en Milenio