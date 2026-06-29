¿Quién es 'El Cholo Flechas', supuesto hombre detenido en Durango durante operativo militar?

Los ojos de la prensa nacional han vuelto a Durango, luego de que este lunes 29 de junio el Gabinete de Seguridad informara los resultados de un intenso operativo registrado en el paraje turístico de Mexiquillo, en el municipio de Pueblo Nuevo.

Estas acciones ocurrieron durante la mañana y tarde del domingo 28 de junio, cuando varias unidades del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional arribaron hasta las cabañas de este centroecoturístico y comenzaron a desplegarse por todo el territorio.

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Tras varias horas, las fuerzas federales lograron asegurar varias armas, objetos bélicos, vehículos y cuatro personas:

1 ametralladora

9 armas largas

4 aditamentos lanzagranadas

8 granadas

65 cargadores

2 mil 329 cartuchos útiles de diversos calibres

6 chalecos balísticos

5 fornituras

10 radios de comunicación

6 vehículos, dos con reporte de robo

Entre esas personas, medios nacionales y algunos locales aseguraron de manera preliminar que se trataba de "El Cholo Flechas" , un presunto objetivo prioritario al estar involucrado en una organización criminal.

Sin embargo, en la información oficial destacada por autoridades federales no hay confirmación sobre que este sea uno de los arrestados.

¿Quién es 'El Cholo Flejas'?

Este alias ha sonado de manera constante en estas últimas 24, sin embargo, muchas gente se ha cuestionado la identidad de este sujeto.

Se trata de Guillermo A. L., que lleva por apodo "El Cholo Flechas", y es originario del municipio de Pueblo Nuevo.

Desde hace años forma parte una organización criminal, así como ser lugarteniente de su primo "El Flechas" , y quien es uno de los mandos principales en esa región.

Algunas investigaciones periodísticas señalan que tiene gran influencia dentro de la célula crimina con el mismo nombre, "Los Flechas", quienes serían responsables de coordinar actividades armadas en la Sierra Madre Occidental.

El Financiero menciona que este surgió cerca del 2020 y son señalados por brindar protección y capacidad a otra organización criminal con presencia en Durango.

"El Cholo Flechas" no solo ha sido señalado de ser una pieza clave en las actividades del grupo criminal, sino también de ser el autor del asesinato de un pasante de medicina en Durango.

Se trata de Érik David Andrade Ramírez, de 24 años de edad , quien se encontraba cumpliendo con su servicio social en el Hospital Integral de El Salto cuando hubo un ataque armado mientras atendía a un hombre lesionado tras una volcadura.

En este caso, las autoridades comenzaron su búsqueda, pero se realizaba con otro nombre: Juan José Pérez García y/o Juan Cruz Pérez, de acuerdo a notas periodísticas publicadas en junio del 2022.