El hombre que perdió la vida la mañana de este sábado 21 de noviembre, luego de que su camioneta chocara contra una retroexcavadora en las inmediaciones del parque Sahuatoba, fue identificado como Elie Michel Mechelani Fraiha, de 75 años. Su nombre figura desde hace casi dos décadas en registros municipales relacionados con la venta de alimentos en Durango.

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Su vínculo con Tacos El Caminero II

En noviembre de 2007, Mechelani Fraiha solicitó al Ayuntamiento de Durango autorización para instalar un puesto móvil de tacos al pastor y de carne asada cerca del bulevar Francisco Villa, en el fraccionamiento Jardines de Durango. El Cabildo rechazó la solicitud y publicó su resolución en la Gaceta Municipal del 14 de diciembre de ese año.

En el trámite, Mechelani Fraiha señaló como domicilio para recibir notificaciones el 1206 Oriente de la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Guillermina. Esa dirección aparece en un directorio del Instituto Tecnológico de Durango como la de Tacos El Caminero II. Los documentos consultados permiten establecer esa coincidencia, aunque queda por precisar si fue propietario o qué función desempeñó en el establecimiento.

Tras el accidente, también se le relacionó con Al Emir, restaurante de cocina libanesa de la capital. En una entrevista publicada por El Siglo de Durango en diciembre de 2008, María Telle Bujdud Cervantes contó que llevaba alrededor de una década al frente del negocio y que sus hijos participaron en la mudanza del restaurante ese año. El papel específico de Mechelani Fraiha en el establecimiento sigue por confirmarse.

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¿Dónde ocurrió el accidente?

El choque se registró sobre la calle Nellie Campobello, a unos metros del acceso a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La camioneta Chevrolet Equinox que conducía Mechelani Fraiha se impactó contra la parte posterior de una retroexcavadora que estaba estacionada en el tramo donde se realizarían trabajos durante la jornada.

El conductor falleció en el lugar. Los peritajes deberán establecer cómo ocurrió el choque y qué papel tuvieron los señalamientos de cierre de la vialidad.