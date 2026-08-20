¿Quién es Fausto 'N', testigo clave en el secuestro de 'El Mayo' en Sinaloa, detenido por la FGR?

La Fiscalía General de República (FGR) informó, este pasado miércoles 19 de agosto, la detención de Fausto "N", señalado como testigo clave en el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada ocurrido en julio de 2024.

​La dependencia detalló que se trata del chofer de Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado durante es secuestro de "El Mayo" .

La detención se resgitró en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden emitida por un juez de control federal, por la probable intervención de Fausto “N” en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, así como por falsedad de declaraciones ante autoridades.

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¿Qué se sabe de Fausto "N", chofer de Héctor Melesio Cuén?

De acuerdo con información de algunos medios nacionales, Fausto “N” es identificado como Fausto Corrales Rodríguez y mantenía una relación cercana con Héctor Melesio Cuén por ser su chofer.

También comentan que tuvo vínculos con el partido Sinaloense y con personas relacionadas con la Universidad Autónoma de Sinaloa .

Las investigaciones señalan que Fausto "N" habría acompañado a Melesio Cuén a la reunión en la que Ismael Zambada sería secuestrado, además de que habría presenciado los hechos. Tiempo después, según la FGR, el detenido habría incurrido en una serie de contradicciones en sus declaraciones, así como omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido , presuntamente con la finalidad de engañar a las autoridades para obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

​La Fiscalía General de la República indicó que esta detención permite avanzar en una de las líneas de investigación del caso, y recalcó que Fausto "N" se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.