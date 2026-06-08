¿Quién es Hugo ‘N’, alias ‘El 01’, presunto líder de ‘Los Salazar’ detenido en Sonora?

Hugo “N”, conocido con el alias de “El 01” y también identificado como “Pata de Palo”, fue detenido este lunes en Hermosillo, Sonora, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. El sujeto es considerado por las instituciones de seguridad como un objetivo prioritario debido a su presunta participación en actividades delictivas de alto impacto y por ser uno de los principales generadores de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.

La captura se hizo en las inmediaciones de un restaurante ubicado en una zona residencial de la capital sonorense, donde agentes desplegaron un operativo derivado de trabajos de inteligencia y seguimiento. La acción se realizó sin enfrentamientos ni riesgos para la población.

¿Quién es “El 01”?

De acuerdo con las investigaciones, Hugo “N” es identificado como presunto líder de una célula de “Los Salazar”, estructura criminal vinculada con el Cártel de Sinaloa y con presencia en diversos puntos estratégicos del norte del país.

Las autoridades lo relacionan con actividades ilícitas de alto impacto y con operaciones criminales desarrolladas en la región Sonora-Chihuahua. Además, existen antecedentes de investigaciones y procesos federales relacionados con su nombre, motivo por el que era considerado uno de los objetivos prioritarios.

Su influencia criminal se extendía principalmente en zonas utilizadas como corredores hacia la frontera con Estados Unidos, donde las autoridades han identificado la presencia de grupos vinculados con el tráfico de drogas y otros delitos.

Vinculado con el uso de drones en ataques

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en las investigaciones es su presunta relación con el empleo de tecnología aérea no tripulada para realizar acciones violentas.

Las indagatorias señalan que “El 01” estaría vinculado con el uso de drones para perpetrar ataques contra grupos rivales, corporaciones de seguridad e incluso población civil. Esta modalidad ha sido detectada en años recientes como una de las estrategias empleadas por organizaciones criminales para incrementar su capacidad operativa.

Asimismo, las autoridades le atribuyen una presunta participación en ataques armados y otras acciones relacionadas con la disputa entre grupos criminales en el noroeste del país.

¿Quiénes son “Los Salazar”?

“Los Salazar” son una estructura criminal originaria de la sierra de Sonora que mantiene presencia en municipios como Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Magdalena de Kino y otros corredores que conectan con Chihuahua.

Diversas investigaciones en México y Estados Unidos ubican a esta organización como una de las principales aliadas del Cártel de Sinaloa, debido a su importancia para el cruce de drogas hacia la frontera con Arizona.

Además, investigaciones han relacionado a integrantes de esta estructura con homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones, tráfico de armas y ataques armados contra grupos rivales.

Así fue su detención

La captura de Hugo “N” se realizó mediante una operación táctica diseñada con labores de inteligencia, lo que permitió detenerlo sin necesidad de disparos.

Al momento de su aseguramiento portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, la cual quedó a disposición de las autoridades ministeriales junto con el detenido.