En pasados días, una investigación realizada por N+ indicó que la senadora por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aspirante a la gubernatura de Baja California, Julieta Ramirez, estaría bajo investigación de autoridades de Estados Unidos.

La senadora con licencia, negó la versión difundida por el medio de comuncación, los cuales habrían afirmado que se habría acordado reunirse con personal del Departaemtno de Justicia de EU para determinar si la información que proprcionaría era confiable a cambio de un beneficio. Por medio de su cuenta de X descalificó el trabajo periodístico, al no presentarse alguna prueba.

¿Qué dijo Julieta Ramirez en su cuenta de X?

La publicación por medio de su cuenta de X indica su desaprobación al reportaje, en el cual de forma clara exigió al medio de comunicación que presente las pruebas correspondientes, en el cual de acuerdo con el reportaje se convierte en "testigo", esto mencionó.

El medio de comunciación hasta el momento no ha aclarado cuál es el cargo por el cual Julieta Ramirez estaría bajo investigación en Estados Unidos. Por otro lado, no se han mostrado el documento que cita sobre el caso de las supestas reuniones que la funcionaria habría acordado en una acto de colaboración con autoridades estadounidenses.

¿Quién es Julieta Ramírez, senadora de Morena que sería investigada por EU?

Julieta Ramírez nació en el año de 1995 y cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en la cual se destacó en el ámbito del liderazgo estudiantil. Sus inicios en la administración pública fueron en la Secretaría de Desarrollo Social de Mexicali durante 2014 y 2016. En 2018, Ramírez se afilió formalmente a las filas de Morena a nivel estatal en Mexicali.

Participó activamente en el grupo de mujeres del partido. Se encargó de la Coordinación de Proyectos Estratégicos en el gobierno municipal de Mexicali. Fue secretaría particular de Marina del Pilar que actualmente es la gobernadora de Baja California, quien también se le ha señalado por una supuesta investigación de EU en su contra.

En 2021, fue electa diputada federal para la LXV Legislatura, cargo en el que estuvo en función hasta 2024. Por último, fue postulada por la coalición oficialista bajo el principio de mayoría relativa para ocupar un puesto en el Senado durante el periodo 2024-2027.