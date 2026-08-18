¿Quién es Tomás Zerón, exfuncionario que interroga a 'El Chapo' Guzmán en la foto revelada?

Este lunes 17 de agosto, El Universal comenzó a destapar unos videos y una fotografía de la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Sinaloa durante el 2014 y 2016.

Los videos corresponden a la última fecha, cuando fue localizado junto con "El Cholo Iván", su mano derecha, en un hotel ubicado en Los Mochis.

Sin embargo, la foto que se difundió después corresponde al 2014 , la recaptura después de que se escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, tras un soborno al personal y escondido en ropa sucia.

En la imagen se observa al exlíder del Cártel de Sinaloa y a Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en ese entonces, interrogándolo antes de ser trasladado a la Ciudad de México.

Aunque no hay información sobre el intercambio de palabras, ha llamado la atención la interacción entre ambos.

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La captura de Guzmán Loera en 2014

Aquella operación para detenerlo tuvo resultado el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán , Sinaloa; sin embargo, desde el 13 de ese mes las fuerzas federales comenzaron a catear varios domicilios en Culiacán para buscarlo.

Una de las complicaciones que se generó en ese entonces era que Guzmán Loera había logrado huir porque sus casas estaban comunicadas entre sí por medio de túneles y el sistema de drenaje pluvial; además, se decía que tenía puertas forzadas con acero.

No obstante, elementos de la Marina lograron rodear un edificio de departamentos en Mazatlán que marcaba su ubicación, ingresando cerca de las 7:00 horas y localizándolo. De inmediato fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

¿Quién es Tomás Zerón?

Tras difundirse la imagen en donde Zerón portaba una chamarra verde y está recargado en una pared de forma amenazante, ha surgido una duda sobre su carrera.

Según la información disponible, Tomás fue un funcionario mexicano de alto nivel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto , siendo titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Dentro de los casos que tuvo a su cargo está la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Por este hecho, Zerón encabezó una investigación conocida como "La Verdad Histórica", en donde se señalaba que los estudiantes habían sido entregados por policías a integrantes de Guerreros Unidos, quienes los habrían matado y luego incinerado sus cuerpos en un basurero de Cocula.

No obstante, esto llevó a más investigaciones y la localización de inconsistencias, por lo que el nombre de este funcionario fue uno de los más sonados y comenzó a ser criticado su trabajo.

Diversas investigaciones periodísticas lo señalan de varios delitos, la mayoría en el caso de Ayotzinapa, como tortura, violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada. También estaría relacionado con peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y asociación delictuosa.