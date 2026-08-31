¿Quién puede recoger a un niño de la escuela? Esto recomienda la SEP para evitar riesgos

El regreso a clases no solamente implica preparar útiles, uniformes y horarios. Antes de que comience el ciclo escolar, las familias también deben establecer quiénes estarán autorizados para recoger a los niños y qué deberá hacer el plantel cuando se presente una persona distinta.

Esta medida puede parecer un trámite cotidiano, pero forma parte de las acciones recomendadas para prevenir que un menor salga de la escuela con alguien que no cuenta con la autorización de sus padres o tutores.

La Secretaría de Educación Pública contempla este procedimiento en el documento Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica.

SEP

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¿Quiénes pueden recoger a los alumnos?

Los padres o tutores deben entregar al plantel una ficha con los nombres de las personas autorizadas para recoger al estudiante, así como sus teléfonos de contacto y demás datos solicitados por la institución.

La SEP también plantea que estas personas cuenten con una credencial de identificación para presentarla al momento de recoger al menor. Por su parte, la credencial del estudiante puede incorporar en el reverso la información y fotografías de quienes tienen permitido llevárselo.

Esto significa que ser familiar del niño no necesariamente sustituye la autorización. Abuelos, tíos, hermanos mayores, vecinos o amistades de la familia deben aparecer en el registro entregado a la escuela si acudirán habitualmente por él.

Cada plantel puede establecer sus propios formatos y mecanismos de control, por lo que los padres deben consultar directamente cuáles serán aplicados durante el ciclo escolar.

¿Qué pasa si acudiera otra persona?

Si por una emergencia alguien distinto deberá recoger al alumno, lo recomendable es avisar al plantel mediante los canales oficiales y con suficiente anticipación. Un mensaje enviado al niño o una indicación verbal de último momento pueden no ser suficientes.

La escuela deberá comprobar la identidad de la persona y confirmar la autorización con el padre, madre o tutor. Si existen dudas o no es posible establecer contacto, la prioridad debe ser mantener al estudiante dentro del plantel hasta aclarar la situación.

Los padres también deben mantener actualizados sus números telefónicos y avisar si alguna persona deja de estar autorizada, especialmente cuando existen cambios en la custodia o alguna situación familiar que pudiera representar un riesgo.

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¿Un niño puede salir solo de la escuela?

La guía de la SEP señala que, cuando el estudiante es mayor de nueve años, quien ejerce la patria potestad puede manifestar por escrito que autoriza que se retire solo.

Sin embargo, esto no opera automáticamente por la edad. La autorización debe ser expresa y el plantel puede aplicar disposiciones adicionales según su reglamento, el nivel educativo y las condiciones de seguridad del entorno.

Antes del primer día de clases conviene preguntar en la escuela qué documentos solicitará, quiénes aparecen registrados y cuál será el procedimiento para realizar cambios durante el ciclo escolar.