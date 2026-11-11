¿Quiénes son Los Arras, los músicos arrestados junto al ‘R2’ en la fiesta del CJNG en Jalisco?

Además de la detención de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, este pasado domingo 8 de noviembre durante un operativo de autoridades federales en Guadalajara, Jalisco, también fueron arrestados varios integrantes del grupo norteño Los Arras, quienes se presentaban en el restaurante donde ocurrieron los hechos.

Operativo en restaurante Sabea

Este pasado domingo, autoridades de nivel federal llevaron a cabo un operativo en el restaurante Sabea, ubicado sobre la avenida México, en Guadalajara, Jalisco, donde se logró la captura del “R2”, presunto líder de “Los Rs” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de la detención de al menos 19 personas más.

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De acuerdo con información difundida al medio NTR Guadalajara, cuatro integrantes del grupo Los Arras estarían incluidos dentro de las personas que fueron arrestadas en el mismo operativo.

Este pasado lunes 9 de noviembre, familiares de los detenidos se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) de Jalisco para pedir información sobre los arrestos.

En el caso de los familiares de los músicos, acudieron para argumentar que ellos estaban en el sitio al ser contratados para tocar, y no por vínculos con el crimen organizado.

Fiesta de casi 24 horas en el restaurante

De acuerdo con información por Quadrantín Jalisco, Los Arras estaban en el restauarante Sabea desde la tarde del sábado 7 de noviembre, amenizando una fiesta en la que estaba presente el “R2”. Los festejos se extendieron hasta el domingo 8 de noviembre, y a pesar de que personal del establecimiento había pedido que se retiraran cerca del mediodía, la fiesta siguió.

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Para las 14:00 horas, aproximadamente, del domingo 8 de noviembre, al restaurante arribaron elementos de la Marina, específicamente de la Unidad Naval de Operaciones Especiales.

En medio del operativo, y en un intercambio de fuego, el “R2” fue herido de bala en pierna, brazo y tórax, mientras que un elemento de la Marina también resultó herido.

¿Quiénes son Los Arras?

Los Arras son una agrupación norteña, conocida por sus presentaciones en varios bares y establecimientos de Guadalajara.

Tras revelarse su detención al estar en el lugar del operativo, algunos medios de comunicación han comenzado a revivir su música, y cómo muchos de sus temas o covers hacen referencia al CJNG.

En sus redes sociales, a pesar de contar con pocos seguidores, se pueden ver algunos videos que han llamado la atención, como uno de diciembre de 2025 donde se les ve interpretando la canción "El Primero", de Pante Bélico, en la que destacan líneas como “El Cártel Jalisco de aquel michoacano, que lo andan buscando los americanos”.

Además, también tienen un cover de la canción “El del Palenque” de Los Alegres del Barranco, tema que causó polémica en 2025 debido a una presentación de la agrupación en la que se proyectaban imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un concierto en el Auditorio Telmex.

¿Quiénes son los integrantes detenidos?

Durante el operativo los cuatro integrantes de Los Arras habrían sido detenidos, y posteriormente identificados en redes sociales como Eduardo Guzmán “Tigrillo” (acordeón), “El Compa Arrayán” (tuba), Fello Freddy (bajo quinto), y Diego “Batakito” (batería).