Rafa Márquez se estrena como DT de la Selección Mexicana con 4 partidos, ¿Cuándo y contra quién?

Rafael Márquez es uno de los ex futbolistas que sin duda se ha ganado un lugar en la historia del fútbol mexicano desde su etapa como jugador. Para este 2026 y después de que Javier Aguirre dejara el mando de la Selección Mexicana de fútbol, 'El Kaiser' tomará las riendas del tricolor. Te contamos, contra que rivales serán sus primeros partidos como Director Técnico (DT) del conjunto verde.

Aunque la expectativa por la Selección en el aficionado en general era poca, después de la buena participación al ganar 4 partidos sin recibir gol y conseguir por fin ganar un duelo de eliminación directa para con eso quedar en noveno lugar de la competencia, son las estadísticas que deja el proceso de Aguirre cuyo auxiliar era el ex defensa del Barcelona.

¿Contra quién debutaría Rafa Márquez como DT de México?

Como ya es costumbre la Selección Mexicana de fútbol tendrá compromisos en Estados Unidos ante selecciones como Perú, Estados Unidos, Chile y Colombia con esta última sería el debut como técnico de Rafa Márquez antes de sus compromisos de Nations League a finales de 2026 y Copa Oro del próximo año.

Cabe destacar, que para la Nations League, el conjunto mexicano ya está calificado a la ronda de Cuartos de Final junto con Estados Unidos, Canadá y Panamá y su rival saldrá de los dos mejores de dos grupos de seis equipos que han se conformaron en un sorteo, por lo que el combinado tricolor verá acción en el certamen hasta la fecha FIFA de noviembre.

¿Cuándo sería el debut de Rafael Márquez como entrenador?

Aunque la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), no ha hecho oficial el calendario de partidos, el conjunto mexicano ya tendría encaminados estos compromisos con los que volverá a la acción luego de la justa del verano. Se tiene contemplado que la gira se lleve a cabo entre finales de septiembre e inicios de octubre con cuatro partidos en menos de 11 días.

El debut como seleccionador de 'la mayor' ante su similar de Colombia, se disputaría el 26 de septiembre en Baltimore. Por lo que será una prueba dura después de que también el cuadro comandado por James Rodriguez tuviera una destacada participación en la copa mundialista, a la vez cuenta con un juego con mucha intensidad impulsada por la calidad de sus futbolistas.

Ante la espera de la confirmación del calendario, tendrá un inicio con rivales con diferentes formas de juego, lo que caería como anillo al dedo para evaluar a diferentes jugadores que iniciarán el procesos rumbo a la copa del mundo de 2030 y en el regreso a las eliminatorias por el pase a este torneo.