Rafael Márquez es el nuevo director técnico de Selección Mexicana tras la salida de Aguirre

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial de manera pública este miércoles 8 de julio el esperado nombramiento de Rafael Márquez Álvarez como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana absoluta. El comisionado del organismo deportivo, Mikel Arriola, formalizó la designación de la máxima leyenda para encabezar el banquillo tricolor, activando con éxito la transición planificada dentro del Proyecto Deportivo 2030.

Un nuevo rumbo para el combinado nacional

Este importante relevo se concreta inmediatamente después de concluir la participación de México en el Mundial 2026, donde el combinado nacional cayó eliminado en la instancia de octavos de final ante Inglaterra con un emocionante marcador de 3-2. Tras dicho encuentro, Javier Aguirre cerró su tercera etapa al mando del equipo, cediendo su lugar de manera ordenada al estratega michoacano conforme a lo estipulado de forma institucional.

Márquez llega plenamente empapado del entorno actual tras haber fungido como auxiliar técnico del 'Vasco' Aguirre desde agosto de 2024. Durante este proceso mundialista reciente, el icónico 'Káiser' trabajó hombro con hombro con todo el cuerpo técnico saliente, conviviendo directamente con el grupo de jugadores y asimilando la estructura interna para garantizar la absoluta continuidad de este renovado proyecto futbolístico nacional.

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En los banquillos, el estratega zamorano cuenta con un firme respaldo formativo gracias a su destacada etapa al frente del Barcelona Atlètic entre 2022 y 2024. En las filiales de la escuadra catalana, Márquez se graduó con honores puliendo y esculpiendo a jóvenes promesas internacionales, demostrando una notable capacidad de liderazgo y disciplina táctica que posteriormente lo catapultó con éxito al esquema de la selección nacional.

Un emblema de la Selección Mexicana

Más allá de su experiencia táctica, Rafael Márquez representa un estandarte absoluto de identidad para el balompié mexicano por su glorioso pasado en las canchas. Como jugador, defendió con orgullo la camiseta nacional en más de 140 compromisos y disputó cinco Copas del Mundo consecutivas, liderando al representativo que conquistó la mítica Copa Confederaciones de 1999 y las Copas Oro de 2003 y 2011.

A nivel de clubes, cosechó títulos memorables con el AS Mónaco y el FC Barcelona, erigiéndose como el único mexicano en ganar dos veces la UEFA Champions League. Con este nombramiento, la FMF confía oficialmente el destino del Tricolor a una leyenda viviente que conoce perfectamente las entrañas de la selección, apostando firmemente por su jerarquía para consolidar una gran etapa de éxitos internacionales.

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