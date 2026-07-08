Mundial 2026: El México vs Inglaterra hace historia oficial como el juego más visto del siglo

El electrizante choque de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra ha hecho historia oficial al consagrarse formalmente como el partido de fútbol más visto del presente siglo. El mítico e imponente Estadio Azteca fue el epicentro de un fenómeno de audiencias global sin precedentes en la era moderna de las transmisiones multiplataforma, paralizando a naciones enteras frente a las pantallas.

¿Cuánta gente vio el partido en México?

El dramatismo deportivo justificó con creces el masivo encendido. Inglaterra se impuso por un cardíaco 3-2 gracias a un implacable doblete de Jude Bellingham y un penal cobrado por Harry Kane. Sin embargo, la verdadera épica se consolidó cuando el cuadro europeo resistió durante los últimos treinta minutos con diez hombres, soportando los incesantes y desesperados ataques de un Tricolor cobijado por su gente.

En territorio mexicano, TelevisaUnivision trituró récords históricos al registrar una apoteósica audiencia de 35.8 millones de televidentes a través de sus señales abiertas y su plataforma ViX, superando por un contundente veintiocho por ciento a su competencia directa. El fervor local generó un apagón social absoluto, donde prácticamente todo el país atestiguó la dolorosa pero heroica eliminación de la selección anfitriona.

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El partido conquistó territorio internacional

El impacto cruzó fronteras inmediatas; en Estados Unidos, la transmisión en español promedió 23.1 millones de usuarios mediante Telemundo y Peacock, destronando la marca previa de 18.9 millones del México contra Ecuador. Incluso en el Reino Unido, a pesar de iniciar a las dos de la mañana, la prestigiosa cadena BBC alcanzó un pico de 9.1 millones de espectadores ávidos de gloria.

Este hito reconfigura por completo el panorama comercial y cultural de la FIFA, consolidando el torneo en Norteamérica como el negocio más lucrativo de la historia del deporte. Para Inglaterra, el triunfo representa exorcizar viejos fantasmas continentales en un escenario hostil. Para México, la derrota ratifica una madurez competitiva que, paradójicamente, fue recompensada con la atención total del planeta fútbol.

Más que un deporte, una pasión

Al final, el silbatazo decretó el avance británico, pero las cifras oficiales confirmaron una verdad absoluta e incuestionable. Más allá del resultado en la cancha, este México contra Inglaterra demostró el poder inigualable del balompié como el lenguaje universal definitivo, sellando un récord histórico de sintonía masiva que difícilmente será superado durante el presente siglo.

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