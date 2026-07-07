Mundial 2026: ¿Quiénes son los ocho países clasificados a cuartos de final? Aquí te contamos

Con la conclusión de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo ya conoce a sus ocho mejores selecciones. Tras jornadas vibrantes de sorpresas, remontadas y eliminatorias dramáticas, la competencia entra en su fase más decisiva. Solo ocho contendientes mantienen intacto el sueño de alzar el trofeo dorado en esta cita norteamericana, configurando cuatro cruces apasionantes de cuartos de final que prometen máxima intensidad futbolística.

Francia vs Marruecos (Estadio Boston)

El primer duelo enfrentará a Francia contra Marruecos. Los galos avanzaron tras superar 1-0 a Paraguay, sostenidos por la jerarquía de Kylian Mbappé y una solidez defensiva incuestionable. Por su parte, los leones del Atlas reafirmaron su condición de potencia africana al golear 3-0 a Canadá. La velocidad de Achraf Hakimi y la contundencia de sus atacantes convierten a Marruecos en una amenaza real ante los subcampeones del mundo.

España vs Bélgica (Estadio Los Ángeles)

El segundo choque será un duelo europeo entre España y Bélgica. La Roja firmó su boleto tras vencer 1-0 a Portugal en un exigente clásico ibérico, impulsada por el desequilibrio de Lamine Yamal y el control de Rodri. Bélgica, en tanto, mostró su versión más arrolladora al doblegar 4-1 a Estados Unidos, liderada por la visión de Charles de Ketelaere y el poderío ofensivo de Romelu Lukaku.

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Noruega vs Inglaterra (Estadio Miami)

La tercera llave medirá a Noruega frente a Inglaterra. El conjunto nórdico protagonizó el gran impacto de la ronda al eliminar 2-1 a Brasil, teniendo como figura estelar al implacable Erling Haaland. Frente a ellos estará una Inglaterra que silenció el Estadio Azteca al derrotar 3-2 a México. La jerarquía de Harry Kane y el talento de Jude Bellingham sostienen la candidatura de los leones británicos.

Argentina vs Suiza (Estadio Kansas City)

El último cruce medirá a Argentina y Suiza. La albiceleste amarró su pase hoy al vencer 3-2 a Egipto en un duelo vibrante, con un inspiradísimo Lionel Messi comandando el ataque de los campeones defensores. Suiza selló su boleto en penaltis (4-3) tras igualar 0-0 contra Colombia, destacando el liderazgo de Granit Xhaka y la fortaleza colectiva helvética para resistir en momentos límite.

Los cuartos de final arrancan este 9 de julio con enfrentamientos que equilibran tradición, sorpresas y figuras mundiales. Cada selección llega con argumentos sólidos, récords vigentes y estrellas dispuestas a marcar época. Con el margen de error reducido a cero, estos ocho sobrevivientes disputarán batallas memorables para alcanzar las semifinales y acercarse al ansiado cetro de la Copa del Mundo.

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