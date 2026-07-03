¿Quién es el influencer que regaló Rolex a los jugadores de la Selección Mexicana tras vencer a Ecuador?

El equipo de Javier Aguirre fue sorprendido con un lujoso regalo de miles de cientos de pesos, esto luego de derrotar al equipo de Ecuador.

La recompensa después de vencer a la selección ecuatoriana y pasar a octavos de final fue un exclusivo y lujoso reloj Rolex.

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¿Quién fue el influencer que dio este obsequio a la selección mexicana?

SteveWillDoIt fue quien sorprendió al equipo mexicano con este esplendoroso regalo. El creador de contenido, conocido por realizar apuestas y presumir sus extravagantes obsequios en redes sociales, visitó el Centro de Alto Rendimiento para hacerles entrega de las lujosas piezas.

Los jugadores, emocionados por tan exuberante regalo, se volvieron virales en redes sociales; recibieron el regalo con sorpresa, entusiasmo y enorme gratitud.

¿Cuál fue el motivo del costoso regalo?

El creador de contenido explicó que el motivo del regalo fue una apuesta que realizó antes del partido de México contra Ecuador, pues, según SteveWillDoIt, aseguró que apostó dos millones de dólares a favor de la selección mexicana, confiando en que los jugadores harían retumbar el estadio de la Ciudad de México tras su victoria.

Las anotaciones conseguidas por Raúl Jiménez y Julián Quiñones permitieron al influencer cobrar jugosas fortunas y, como muestra de agradecimiento, decidió compartir esas riquezas con los integrantes del equipo mexicano; es por eso que obsequió a cada uno de ellos un Rolex.

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Un reloj que se volvió viral

Es verdad que los relojes de Rolex son considerados unos de los más caros a nivel mundial, pues los Rolex de entrada tienen un costo cercano a los 119 mil pesos mexicanos, mientras que otras versiones superan los 3.5 millones de pesos, dependiendo de sus materiales y características.

En redes sociales circula un video donde se observaba a varios futbolistas del equipo mexicano cargando al influencer, aplicándole el tradicional "Quiere volar".

¿Quién es SteveWillDoIt?

SteveWillDoIt es originario del estado de Florida, Estados Unidos; en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del mundo del streaming gracias a sus apuestas de altas cantidades de dinero y a los extravagantes regalos que suele realizar tanto a celebridades como a deportistas.