Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el choque de Francia vs Marruecos en cuartos de final?

El Boston Stadium de Foxborough se vestirá de gala este 9 de julio para albergar un enfrentamiento histórico en los cuartos de final del Mundial 2026. Las selecciones de Francia y Marruecos revivirán una intensa rivalidad futbolística cargada de épica y tensiones tácticas, buscando un boleto directo hacia las ansiadas semifinales del torneo. La expectativa global es máxima ante este decisivo duelo de estrategias totalmente contrastantes.

¿El favorito para llevarse la Copa del Mundo?

El combinado de Francia, bajo la experimentada dirección técnica de Didier Deschamps, llega a esta instancia tras superar con lo justo a Paraguay por 1-0 en los octavos de final. Un penal ejecutado con precisión por Kylian Mbappé al minuto 70 desató la euforia de los galos en Filadelfia. Este torneo representa la última función de Deschamps, quien confirmó su salida al finalizar la competición.

Tácticamente, se prevé que Francia salte al campo con un esquema 4-2-3-1 altamente ofensivo. Mike Maignan custodiará la portería, resguardado por Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne. El mediocampo contará con Manu Koné y Adrien Rabiot, mientras que Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola asistirán al referente Mbappé en el ataque.

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¿Lograrán responder con sorpresa?

Por su parte, la selección de Marruecos se presenta con un semblante demoledor tras golear categóricamente a Canadá por 3-0. El estratega Mohamed Ouahbi, quien asumió el cargo en marzo reemplazando al histórico Walid Regragui, ha logrado impregnar una mística competitiva única en este plantel joven. Los Leones del Atlas avanzan con paso firme demostrando un fútbol equilibrado y vertical.

El planteamiento táctico marroquí se perfila bajo un dinámico 4-3-3 que prioriza la solidez defensiva y las transiciones veloces. El guardameta Yassine Bounou liderará desde el fondo, acompañado por Achraf Hakimi, Marwane Saadane, Chadi Riad y Noussair Mazraoui. En la zona medular, Sofyan Amrabat sostendrá el equilibrio junto a Azzedine Ounahi, dejando la inventiva a Brahim Díaz en la ofensiva.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

En las conferencias de prensa previas al partido, la tensión y el respeto mutuo se hicieron evidentes. Ouahbi declaró con un profundo orgullo patriótico: "Asumo la responsabilidad, somos un equipo joven que puede mejorar mucho y hacer sentir orgulloso al pueblo marroquí". Mientras tanto, en el bando europeo impera la firme consigna de regalarle la gloria absoluta a su entrenador en esta emotiva despedida mundialista.

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