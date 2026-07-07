Mundial 2026: Argentina avanza a cuartos con drama puro tras remontar un partidazo a Egipto

En una tarde épica e inolvidable en el Atlanta Stadium, Argentina logró una heroica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar 3-2 a un Egipto monumental. El combinado africano planteó un encuentro perfecto, rozando la hazaña táctica y sumiendo por momentos en la tragedia al campeón defensor, que debió apelar a su mística para remontar una desventaja de dos goles en un cierre frenético.

Los Faraones madrugan al campeón

El planteamiento del técnico Hossam Hassan sorprendió a la Albiceleste desde el pitazo inicial con transiciones veloces comandadas por Mohamed Salah. La sorpresa mayúscula se materializó en el minuto 15, cuando el defensor Yasser Ibrahim conectó un soberbio cabezazo tras un pase al corazón del área ejecutado con precisión quirúrgica por Marwan Attia, batiendo a Emiliano Martínez y colocando el inesperado 0-1 que enmudeció las tribunas.

La reacción argentina fue inmediata y parecía encauzarse en el minuto 20 con un penal a favor. Sin embargo, el arquero egipcio Mostafa Shobeir se vistió de héroe al adivinar y detener el remate de zurda de Lionel Messi junto al poste derecho. El asedio de los dirigidos por Lionel Scaloni continuó con disparos de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, pero Shobeir aguantó el liderato africano hasta el descanso.

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La Albiceleste logra empatar el compromiso

La segunda mitad inició con una tensión extrema y un cambio clave en Egipto: el ingreso de Hamdy Fathy por Emam Ashour. Al minuto 59, el dramatismo aumentó cuando el VAR intervino para anular un gol de Mostafa Zico por una falta previa en la jugada. No obstante, la recompensa africana llegó al 67, cuando el propio Zico definió magistralmente dentro del área para firmar el 0-2 parcial que parecía sentenciar la eliminación sudamericana.

Scaloni movió piezas mandando a la cancha a Lautaro Martínez y Nicolás González, modificando el esquema táctico. La épica remontada albiceleste comenzó en el minuto 79' con un fiero remate de Cristian Romero que acortó distancias. Solo cuatro minutos después, en el 83', Lionel Messi tuvo su ansiada redención al definir una genialidad colectiva que significó el emotivo empate 2-2, desatando la locura total en Georgia.

Enzo Fernández se viste de héroe

Con el cansancio a cuestas y Egipto defendiendo heroicamente su trágico destino, el clímax llegó en el tiempo de descuento. En el minuto 93, Enzo Fernández capturó un balón aéreo de Lautaro Martínez y, con un cabezazo implacable, selló el 3-2 definitivo. Scaloni blindó el triunfo ingresando a Facundo Medina y Nicolás Otamendi, cerrando un partido inolvidable donde los faraones rozaron la gloria, pero Argentina impuso su jerarquía.

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