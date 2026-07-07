Mundial 2026: Prensa y afición de Inglaterra piden un partido amistoso contra México en Wembley

Tras la dolorosa eliminación de México ante Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, un sector de la prensa británica, liderado por el periodista Henry Winter, solicitó formalmente a la Asociación de Fútbol inglesa (FA) organizar un partido amistoso de revancha entre ambas selecciones en Wembley. La iniciativa sumó el respaldo masivo de los aficionados ingleses debido al extraordinario trato recibido.

Un encuentro de alto impacto

El contexto de la petición radica en el vibrante duelo de octavos de final disputado en el Estadio Azteca el pasado 5 de julio. En este choque de alta tensión mundialista, el cuadro europeo de los Tres Leones venció ajustadamente tres goles por dos a la escuadra local, gracias a un doblete de Jude Bellingham y un penal definitivo convertido por Harry Kane.

Por el Tri anotaron Julián Quiñones al minuto 42 y Raúl Jiménez mediante un tiro penal en el 69, dentro de un cotejo intenso donde Inglaterra sufrió la expulsión directa de Jarell Quansah. Pese a quedar eliminados, el excelente rendimiento de futbolistas mexicanos como Érik Lira y el juvenil Gilberto Mora generó profundos elogios internacionales de sus oponentes.

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Quedaron maravillados con el Azteca

La razón principal del llamado es la espectacular atmósfera experimentada en el Coloso de Santa Úrsula. Los cronistas británicos aplaudieron la hospitalidad nativa, detallando que fuera del inmueble se vivió una convivencia ejemplar, donde aficionados de ambas naciones intercambiaron camisetas oficiales de juego, compartieron bebidas tradicionales y entonaron cánticos folclóricos en total tranquilidad social.

Winter calificó a México como un “anfitrión maravilloso”, argumentando que merecen pisar la mítica capital británica, escenario que la selección azteca no visita desde el lejano año 2010. Asimismo, figuras inglesas de la talla de Jude Bellingham alabaron públicamente al público mexicano y resaltaron la incómoda y férrea resistencia táctica impuesta por la escuadra dirigida por Javier Aguirre.

¿Aún no es oficial?

Aunque las federaciones de fútbol de ambos países aún no emiten comunicados oficiales ni respuestas institucionales definitivas sobre efectuar el compromiso, el clamor popular continúa ganando terreno. Esta nota periodística confirma la genuina intención anglosajona de estrechar lazos culturales y deportivos permanentes mediante un juego de exhibición que traslade la colorida fiesta mexicana directamente al césped de Londres.

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