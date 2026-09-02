¿Raúl Castro está grave de salud?, esto se sabe al respecto

Este martes se reportó a diferentes medios de comunicación sobre el estado de salud de Raúl Castro, hermano del político Fidel Castro fallecido en 2016, quienes son ligados a la llamada 'Generación de los Históricos de la Revolución' en Cuba. Esto sabemos.

Raúl Castro, formó parte de la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas y de la Dirección Nacional del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, además se le atribuye haber sido una pieza clave de los jóvenes que participaron en una lucha clandestina en el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba.

¿Cuál es el estado de salud actual de Raúl Castro?

Este martes de acuerdo con información de diferentes medios de comunicación, señalaron que el estado actual de salud del líder cubano, enfrenta un estado grave debido a un presunto accidente cerebro vascular.

Castro, de 95 años de edad, se reporta en estado critico y con cuidados intensivos, lo que hasta lo que se conoce hasta el momento por un posible derrame cerebral. A mediados de agosto el político, participó en actos conmemorativos por el centenario del natalicio de su hermano Fidel Castro.

En febrero de 1965 fue elegido Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y fue ratificado en los congresos sucesivos, además en 1998 le fue conferido el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba. Asimismo su participación ha sido limitada después de terminar su mandato en Cuba en 2018.

¿Que dijo el gobierno de Cuba sobre el estado de salud de Raúl Castro?

Hasta el momento el gobierno de Cuba, no ha emitido ninguna declaración ni parte médico oficial al respecto de la situación actual de salud de Raúl Castro, esto después de especulaciones que indicarían un posible deceso. Por lo que se espera que se confirme o se desmienta la condición actual del ex mandatario.

Otra de sus última actividades en donde fue visto públicamente se dio en La Habana, Cuba, durante actividades oficiales realizadas en mayo pasado. Actualmente se menciona que su posible deceso podría originar una guerra de poderes en Cuba.