Reaparece Víctor Valverde, cantante de corridos tumbados, tras ataque armado en Sinaloa

A casi un mes de haber resultado herido durante un ataque armado en un restaurante de Culiacán, Sinaloa, el cantante de corridos tumbados Víctor Valverde reapaeció en redes sociales para compartir un adelanto de su próximo lanzamiento musical, con lo que retomó actividades públicas tras la agresión que dejó una persona sin vida y siete lesionadas.

El intérprete de temas como “El mayor de las ranas”, “Subí a la blindada” y “Mamoncita” usó su cuenta de Instagram para promocionar su nueva canción, titulada “Tranquilón”, aunque hasta el momento no ha dado a conocer cuándo estará disponible para el público.

La publicación también se utilizó como una oportunidad para agradecer a sus seguidores por el respaldo que le dieron en las últimas semanas, luego de que su nombre comenzara a resonar por los hechos violentos ocurridos el pasado septiembre en la capital de Sinaloa.

La reaparición del joven llamó la atención debido a que luego del ataque no había ofrecido declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Promociona nueva música

A través de sus historias de Instagram, donde reúne más de 183 mil seguidores, el cantante compartió un fragmento del nuevo sencillo, con el que busca mantener activa su presencia en los corridos tumbados.

Sin embargo, más allá del adelanto musical, no se hizo referencia directa a la agresión armada registrada en Culiacán, en la que resultó herido de bala mientras se encontraba en un restaurante de comida china.

¿Qué pasó en el ataque armado?

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 24 de septiembre en el restaurante Tai Pak, ubicado en el sector de Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, un grupo de hombres armados llegó al establecimiento y abrió fuego contra varias personas que se encontraban en una de las mesas.

El ataque dejó un saldo de una persona fallecida y siete lesionadas por impactos de arma de fuego, entre ellas el cantante Víctor Valverde.

Tras lo ocurrido, corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender a las víctimas y coordinar su traslado a diferentes hospitales.

En el caso de Valverde, se informó que había sufrido una lesión en el brazo izquierdo, luego de que una bala lo alcanzara de manera superficial.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Tras la agresión, los presuntos atacantes huyeron del establecimiento y no se reportaron detenciones relacionadas con el caso en ese momento.

¿Quién es Víctor Valverde?

Víctor Valverde es un cantante y compositor originario de Eldorado, Sinaloa, quien ha desarrollado gran parte de su vida en Culiacán.

Su propuesta musical está enfocada en los corridos y el regional mexicano, géneros en los que comenzó a interesarse desde que estaba en la escuela y comenzó a tocar la guitarra.

Aunque en sus primeros años llegó a participar en agrupaciones con compañeros, fue en 2022 cuando decidió concentrarse de lleno en su carrera musical, mediante la publicación de canciones y videos en plataformas digitales y redes sociales.

Con el paso del tiempo, sus temas comenzaron a ganar popularidad entre los seguidores de los corridos tumbados, particularmente con “El mayor de las ranas”, canción que interpreta junto a JR Torres y que se posicionó entre las más escuchadas durante 2024.