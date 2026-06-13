Regata del Nazas definirá en Lerdo a los palistas mexicanos que buscarán el pase al Mundial 2026

La Regata del Río Nazas llegará a su edición 63 con un matiz decisivo: por primera vez, la prueba del 19 de julio en Lerdo definirá a los canoístas que representarán a México en el Campeonato Mundial de Maratón 2026. El anuncio coloca a la tradicional competencia lagunera en el centro del calendario nacional, pues el recorrido de 23 kilómetros con cuatro porteos será el filtro único para integrar la selección.

El selectivo se disputará el domingo a las 10:00 horas, en un tramo que exige resistencia, técnica y capacidad para gestionar los porteos, un elemento clave en el maratón internacional. Podrán aspirar al boleto los atletas de las categorías Juvenil (15 a 18 años) y Libre (19 años en adelante), tanto en rama varonil como femenil. Para ser elegibles, los participantes deberán cumplir con afiliación federada, inscripción, carta responsiva y solvencia para costear el viaje a Argentina.

Gran reto deportivo, al frente

Mientras el selectivo concentra la atención competitiva, la regata mantendrá su estructura habitual con recorridos de 155 y 75 kilómetros, además de pruebas infantil y recreativa. Estas distancias, que atraviesan el cauce del Nazas entre Rodeo, Nazas y Lerdo, reúnen cada año a palistas experimentados, novatos y equipos mixtos que buscan medir su nivel en un entorno exigente y variable.

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Los premios económicos se mantienen como incentivo para las categorías estelares: 25 mil pesos para el primer lugar de Clasificados, 15 mil para Novatos y K2 Mixto, y 10 mil para Veteranos, Master y Femenil. Más allá de las cifras, la competencia suele funcionar como termómetro del estado actual del canotaje regional y del desarrollo de nuevos talentos.

Historia, tradición y acción pura

La logística contempla hospedaje y alimentación en los municipios que forman parte del recorrido, además de asistencia médica y apoyo de Protección Civil. Las inscripciones tendrán un costo escalonado hasta el 15 de julio, con fecha límite anticipada, 30 de junio, para quienes busquen el pase mundialista.

Con este formato, la Regata del Río Nazas combinará su carácter histórico con un componente selectivo que elevará el nivel de exigencia. Para los palistas mexicanos, el río no solo será escenario de una tradición deportiva, sino la puerta de acceso a la máxima competencia del maratón internacional.

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