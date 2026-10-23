Reportan detención de 'Mando 20', implicado en atentado con 'coche bomba' que dejó 6 policías muertos

La mañana de este viernes 23 de octubre se reportó la detención de tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un supuesto líder criminal señalado como responsable de un atentado con "coche bomba" que dejó seis muertos en diciembre de 2025, en el estado de Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el principal detenido es David "N", alias de "Mando 20", a quien las autoridades señalan como presunto responsable de la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana , Michoacán, que dejó seis personas sin vida y varias heridas.

El funcionario señaló que el sujeto es identificado como líder de una célula del CJNG que opera en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima, y localidades aledañas. Asimismo, comentó que en los operativos también fueron detenidos otros dos hombres, presuntamente relacionados con el mismo ataque.

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¿Cómo fueron los operativos para detener a "Mando 20"?

Las tres deteneciones se realizaron durante cateos en dos inmuebles de Tecomán, como resultado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal.

Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del CJNG , además de otros indicios relacionados con las investigaciones.

El secretario señaló que las indagatorias continúan para identificar tanto a los responsables materiales del atentado como a quienes presuntamente lo ordenaron.

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¿Cómo fue el atentado contra policías comunitarios?

El atentado se registró el 6 de diciembre de 2025, cuando un vehículo explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, a menos de cien metros de la sede del gobierno municipal.

Según la información difundida este viernes, los primeros reportes oficiales dieron cuenta de dos fallecidos y al menos siete heridos, aunque el balance de víctimas mortales se elevó posteriormente a seis .

Dicha explosión causó daños en al menos 10 inmuebles, incluidos establecimientos comerciales, así como en una decena de vehículos estacionados en la zona.

La Policía Comunitaria de Coahuayana está encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias 'el Comandante Teto', antiguo integrante de los grupos civiles de autodefensa surgidos en 2014 para enfrentar al entonces poderoso cártel de Los Caballeros Templarios.