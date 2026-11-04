Reportan estafa en caso de menor que presuntamente está en el HG450 y necesita medicamento

Tras recibir un menaje en el que una madre de familia pedía ayuda para el tratamiento de su hijo, quien presuntamente estaba internado en el área de pediatría en el Hospital General 450, este miércoles reportaron que se trata de una estafa.

A través de las redes sociales de El Proyecto Loco de Diana se dijo que la ayuda involucra a un menor que se desconoce su identidad y de dónde es , además que la persona que la solicita no es nada de él.

"Caímos, a pesar de que tratamos a diario de mejorar nuestros filtros, no falta quien logre vernos la cara y con lo que más duele la salud, la niñez, la muerte...", dice el post compartido esta mañana.

En la publicación se señala que una mujer, identificada como Yessy Ru Barrera , les enviaba mensajes diciendo que su hijo se encontraba con un problema de salud delicado y posteriormente falleció, pero no tenía para el proceso funerario.

La asociación intervino para que las personas la ayudaran, depositándole algunas cantidades de dinero para este trámite.

Sin embargo, en una búsqueda en redes sociales, se encontró que este mismo servicio social aparecía en páginas de noticias o con muchos seguidores de otros estados, uno de ellos Oaxaca, quienes fueron los primeros en detectar que se trataba de una estafa.

En el texto que comparte esa página asegura que se pensó que era real porque decían que la ayuda la quería de manera personal y no a través de cuentas bancarias , no obstante era falso.

A esta redacción también llegó el mismo mensaje, el cual aseguraba que el menor tenía crisis convulsivas y se encontraba en el Hospital General 450 para su atención médica, pero necesitaba un medicamento que es costoso y pañales.

Hicieron mención que este apoyo solo lo aceptaban de manera personal y no daban cuentas bancarias.

Incluso en la publicación de la nota una persona comentó y dijo ser la mamá del menor, pero al revisar esta mañana si aún estaban esos comentarios, no se localizó al perfil.

En el post de la asociación civil mencionan que no saben quién es el menor, sin embargo, agregan la captura de pantalla de un fragmento de video que solía enviar junto con los mensajes para que lo reconozcan.