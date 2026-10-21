Reportan grave a mujer que chocó de frente contra autobús en carretera Durango-Mezquital

Una mujer resultó gravemente lesionada, con múltiples fracturas y una importante pérdida de sangre, luego de quedar prensada entre los fierros de su camioneta tras un choque frontal contra un autobús de pasajeros, sobre la carretera Durango-Mezquital, por lo que fue rescatada por personal de Cruz Roja Mexicana y trasladada al Hospital General 450, donde permanece bajo atención médica.

El accidente ocurrió durante la mañana del martes 20 de octubre, aproximadamente a las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 46 de dicha carretera, en las inmediaciones del lugar conocido como El Pinxontle, donde se vieron involucrados una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tahoe, color negro, y un autobús de pasajeros de la ruta Mezquital-Canoas, en el que viajaban alrededor de 30 personas.

La conductora de la camioneta fue identificada como Guadalupe del Socorro, de 36 años de edad, con domicilio en la colonia Asentamientos Humanos, de la ciudad de Durango, quien, tras el fuerte impacto, quedó atrapada en el interior de su vehículo, el cual terminó prácticamente destrozado de la parte frontal.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor del autobús, identificado como Isidro Alvarado García, de 58 años de edad, originario del municipio del Mezquital, circulaba por dicha carretera cuando, al tomar una curva, la camioneta presuntamente invadió su carril de circulación, lo que provocó que ambas unidades se impactaran de frente.

Debido a la magnitud del accidente, fue necesaria la intervención del personal especializado en Rescate Urbano de Cruz Roja Mexicana, cuyos elementos realizaron las maniobras de extracción vehicular para liberar a Guadalupe del Socorro, quien permanecía prensada entre la estructura de la camioneta. Una vez rescatada, fue atendida por técnicos en urgencias médicas y trasladada de emergencia a la ciudad de Durango.

Fue aproximadamente a las 13:00 horas cuando se notificó su ingreso al Hospital General 450, donde fue recibida en el área de Choque 2, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba como consecuencia del fuerte impacto.

Durante la valoración médica se estableció que Guadalupe del Socorro presentaba choque hipovolémico hemorrágico, condición grave relacionada con una pérdida importante de sangre, además de luxación del codo izquierdo, fractura de fémur derecho y fractura expuesta de fémur izquierdo.

Asimismo, se le diagnosticó rodilla flotante izquierda, lesión que compromete las estructuras óseas de la extremidad, además de traumatismo facial, por lo que su estado de salud requería atención médica especializada ante la gravedad de las lesiones ocasionadas por el accidente.

Cabe señalar que, pese a lo aparatoso del choque, ninguno de los aproximadamente 30 pasajeros que viajaban en el autobús presentó lesiones , por lo que el saldo del percance fue de una mujer gravemente lesionada y cuantiosos daños materiales en las unidades involucradas.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo del accidente y procedieron a la detención del conductor del autobús, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del ingreso hospitalario de la lesionada y de las circunstancias en las que ocurrió el choque frontal.