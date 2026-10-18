Joven de 19 años muere al chocar en motocicleta contra camioneta, en Cuencamé; hay un lesionado

Un joven perdió la vida y un adolescente resultó lesionado durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactó contra la parte posterior de una camioneta estacionada , en la localidad de Velardeña, perteneciente al municipio de Cuencamé, Durango.

La persona fallecida fue identificada como José Gerardo Cuevas González, de 19 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad de Vallecillos, mientras que el lesionado tiene las iniciales J.N.S.I., de 15 años, originario de la localidad de Vista Hermosa, ambos del municipio de Cuencamé.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió sobre la avenida Velardeña, a la altura de la calle Mármol, donde los dos jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta que, por circunstancias todavía no establecidas, terminó impactándose contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911 aproximadamente a las 02:30 horas, inicialmente como un accidente vial con personas lesionadas, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia y de las corporaciones de seguridad para atender a los involucrados.

Sin embargo, al realizarse la revisión correspondiente, se confirmó que José Gerardo ya no contaba con signos vitales , mientras que su acompañante, de 15 años de edad, presentó una probable fractura en una de sus piernas, motivo por el cual fue trasladado al Hospital General de Cuencamé para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al lugar, donde localizaron el cuerpo del joven sobre la avenida y se entrevistaron con un familiar, quien proporcionó los datos de identificación de la víctima, así como información sobre las circunstancias en que ocurrió el percance.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en la ciudad de Lerdo, para la práctica de la necropsia de ley, mientras que las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer las causas del accidente que dejó a un joven sin vida y a un adolescente lesionado.