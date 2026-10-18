Rescatan a tres jóvenes que quedaron atrapados en camioneta al intentar cruzar un río en Durango

Tres jóvenes tuvieron que ser rescatados por elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango, luego de quedar atrapados sobre el toldo de una camioneta que terminó varada en medio de un río, en un acceso ubicado por la zona de Hacienda La Galera, en la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911, al filo de las 03:00 horas de este domingo 18 de octubre del 2026, por lo que personal del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) solicitó la intervención de los cuerpos de rescate, ante el riesgo que enfrentaban los ocupantes de la unidad.

Al llegar al lugar, los bomberos localizaron una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 1999, color arena, que permanecía en medio del cauce, mientras tres jóvenes se encontraban sobre el toldo del vehículo, a la espera de recibir ayuda para ponerse a salvo.

Ante esta situación, los elementos de rescate implementaron un operativo acuático, para lo cual utilizaron trajes de neopreno y chalecos salvavidas, con la finalidad de ingresar al cauce y realizar las maniobras necesarias para retirar a los afectados de manera segura.

Después de las labores realizadas por personal del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con elementos de Seguridad Pública, los tres jóvenes fueron rescatados sin contratiempos y llevados a una zona segura, sin que se reportaran personas lesionadas durante la intervención.

Por su parte, la Dirección Municipal de Protección Civil reiteró el llamado a los automovilistas para evitar cruzar ríos, arroyos o cauces con corriente, debido a que la profundidad y fuerza del agua pueden cambiar rápidamente, provocando que los vehículos queden varados o sean arrastrados, poniendo en peligro la vida de sus ocupantes.