Restaurantes de Durango que incluyan la propina en el ticket pueden ser reportados

Una de las situaciones que más ha promovido la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a nivel nacional y local, es que el pago de propina no es obligatorio para los consumidores, por lo que los establecimientos que condicionen el servicio a este cobro pueden ser reportados.

Aunque en Durango no se han presentado denuncias formales ante el organismo por el cobro de propina , se invita a los consumidores a realizar los reportes, sobre todo cuando esta cantidad se incluye directamente en el ticket.

José Carlos Arellano, titular de Profeco, comentó que no se han presentado casos relevantes sobre este tema; sin embargo, llamó a los usuarios que enfrenten una situación de este tipo a presentar su queja.

Reconoció que tanto los establecimientos como los consumidores están más conscientes de este tema, pero reiteró que en ningún caso se debe obligar a pagar una cantidad determinada por concepto de propina.

La persona afectada debe guardar el ticket o comprobante de pago para presentar la queja. Primero se busca llegar a una conciliación y, en caso de no alcanzar un acuerdo, la queja se formaliza y comienzan las audiencias correspondientes.

A nivel general, señaló que las principales quejas que recibe Profeco son por diversas circunstancias, aunque destacan las inconformidades relacionadas con compras en línea, debido al incremento de este tipo de operaciones.

Recordó que los consumidores pueden consultar el monitoreo de tiendas virtuales a través del sitio oficial de Profeco.