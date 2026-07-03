Resultados de necropsias revelan causas de fallecimiento de aficionados en el Ángel de la Independencia

Luego del trágico suceso ocurrido en las cercanías del monumento histórico, las autoridades han revelado sus identidades, y con ello los motivos que desencadenaron su fallecimiento. Te explicamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Ya se cuenta con un primer esclarecimiento por parte de las autoridades ministeriales, quienes abrieron carpetas de investigación luego del infortunio sucedido durante la noche del día 30 de junio del año en curso cerca de las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

A su vez, también se logró identificar a las cuatro víctimas de la estampida humana, consistiendo en dos mujeres y dos hombres. En cuanto a las féminas se refiere, se encuentran Joshiami Iraís Robles Cortázar, de 19 años de edad, y Emilin Yumith Téllez González, con 48 años.

Por otro lado, entre los varones se identificó a Leonardo Ruiz Manjarrez, con 44 años de edad, y Alejandro, de 25 años de edad. A su vez, las necropsias revelaron los motivos por los que estas víctimas fallecieron mientras se encontraban en las cercanías de la celebración tras la victoria de la Selección Mexicana contra el Equipo Ecuatoriano en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

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¿Cuáles fueron las causas de muerte?

De acuerdo con las indagatorias, se reveló que, gracias a las lesiones detectadas, Leonardo Ruiz y Joshami Iraís fallecieron a causa de asfixia luego de ser aplastados por la marea de aficionados entre el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, para más tarde ser trasladados al Hospital San Ángel Inn, lugar en donde se confirmaron ambas defunciones.

En el caso de Emilin Yumith, se concluyó que se encontraba acompañada de su sobrino Christopher Eduardo de 18 años festejando la contundente victoria de México, no obstante, en su paso por el Paseo de la Reforma, la mujer terminó aplastada por el público. Momentos después, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) la trasladó al Hospital General Balbuena, donde se determinó que su muerte fue provocada por traumatismos corporales y una contusión cerebral.