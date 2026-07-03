Tras muerte de aficionados, ¿se cierra el Ángel de la Independencia para el partido México vs Inglaterra?

Durante el festejo de la victoria de la selección mexicana contra el equipo de Ecuador, los gritos de alegría y júbilo se transformaron en alaridos de terror y dolor tras desatarse una avalancha humana, dejando como saldo 4 personas fallecidas y más de 200 lesionadas. Ante esta problemática, la jefa de Gobierno de Ciudad de México y cuerpos de seguridad anunciaron las posibles medidas a tomar para evitar que este caso se repita.

¿Prohibirán el paso al Ángel de Independencia?

En una conferencia llevada a cabo el día 1 de julio de 2026, medios de comunicación interrogaron a la gobernadora de Ciudad de México, Clara Brugada, respecto a los hechos ocurridos la noche anterior durante la celebración del triunfo de México, donde 3 personas fallecieron por asfixia y un hombre sin reconocer cedió gracias a un ataque epiléptico.

De acuerdo a sus palabras, prohibir el acceso al Ángel de la Independencia y a cualquier parte del Paseo de la Reforma solo provocará el efecto contrario al deseado, desencadenando la ira de la población y riñas entre ciudadanos y las autoridades, especialmente si el partido del 5 de julio resulta en otra victoria para el tri.

Dicho en otras palabras, no cerrarán el área ni colocarán vallas , sin embargo, ejercerán un operativo con apoyo de las autoridades junto al gobierno de Ciudad de México.

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¿Qué medidas adoptarán?

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, explicó que el operativo planeado tendrá un enfoque distinto que asegurará el bienestar de la población y evitará el riesgo de una nueva estampida.

En dicho plan, liberarán la zona y las calles circundantes de vehículos (incluido transporte público) y objetos que puedan estorbar el paso , para el tránsito cómodo de los espectadores del juego de México contra Inglaterra.

Adicionalmente, limitarán la presencia de motocicletas en el lugar, por las múltiples quejas relacionadas con motos que ha recibido la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y por último, implementarán la Ley Seca en la capital durante el partido.

Aunque esta última medida aún se encuentra bajo consideración, debido a que la mandataria mencionó que el accidente del día anterior no fue ocasionado por el consumo de bebidas alcohólicas.