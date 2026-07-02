¿Sheinbaum asistirá al partido de México vs Inglaterra el domingo 05 de julio?, esto fue lo que dijo

De frente al comienzo de los Octavos de Final de la Copa del Mundo, la actual presidenta a cargo de la República Mexicana fue cuestionada si también formará parte del público aficionado que observará el próximo partido en contra de la selección inglesa. A continuación te compartimos cuál fue su respuesta.

¿Qué fue lo que dijo?

En el transcurso de la conferencia presidencial 'La Mañanera del Pueblo' la actual mandataria de la nación, Claudia Sheinbaum Pardo, fue interrogada respecto a su asistencia para presenciar la justa futbolera entre Inglaterra y México como parte de los Octavos de Final, la cual tendría lugar en el Estadio Ciudad de México el día 05 de julio de 2026.

Ante esta pregunta, la presidenta sostuvo que sí cuenta con intenciones de continuar acompañando a la afición mexicana desde un entorno público para el encuentro próximo a librarse, no obstante, señaló que no ha decidido aún el lugar desde el que apoyará a la Selección Mexicana.

De establecer más adelante en dónde presenciaría el partido, ya sería la tercera ocasión en la que Sheinbaum siga la trayectoria del equipo tricolor por su paso en el Mundial 2026.

'¿El domingo' Voy a salir, pero aún no decido a dónde', respondió la presidenta de México.

Te puede interesar: Revelan grito que desató la tragedia en el Ángel de la Independencia donde murieron cuatro personas.

¿No es la primera vez?

Como se recalcó previamente, no se trataría de la primera iteración en la que la mandataria de México forme parte del público espectador que presenciaría un partido de la selección nacional.

Previamente el día martes 30 de junio del año en curso, Claudia asistió al Parque Tezozómoc, ubicado en la alcaldía de Azcapotzalco, donde presenció el partido entre el equipo de Ecuador contra el de México en los Dieciseisavos de Final , siendo este último el vencedor con un rotundo 2 - 0 a favor la selección tricolor.