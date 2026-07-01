Mundial 2026: Bélgica avanza a octavos tras épica remontada ante Senegal en el último minuto

Bélgica y Senegal protagonizaron un épico e inolvidable encuentro por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el imponente Lumen Field de Seattle. Los Diablos Rojos llegaron tras golear categóricamente 5-1 a Nueva Zelanda, mientras que los africanos avanzaron como mejores terceros al vencer contundentemente 5-0 a Irak. Ambas escuadras saltaron al césped estadounidense buscando con determinación el anhelado boleto.

Bélgica respiró en el último minuto

El brillante planteamiento táctico senegalés anuló la creatividad de Kevin De Bruyne desde el pitazo inicial. Los Leones de la Teranga aprovecharon el desorden defensivo rival y abrieron el marcador al minuto 24', cuando Habib Diarra definió cruzado con un remate potente e inalcanzable para Thibaut Courtois, dejando en evidencia las graves falencias defensivas de la escuadra belga.

En el complemento, la sorpresiva ventaja africana se amplió. Al minuto 51', Ismaïla Sarr culminó un veloz contragolpe colectivo para firmar el alarmante 0-2 en la pizarra electrónica. Rudi Garcia reaccionó de inmediato modificando su esquema con el oportuno ingreso de Romelu Lukaku, adelantando líneas de forma agresiva para intentar romper la sólida e imponente muralla defensiva impuesta.

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La persistente insistencia europea dio frutos de manera dramática al cierre del encuentro. Lukaku descontó al minuto 86' con un soberbio derechazo tras ganarle limpiamente la espalda a los centrales. Solo tres minutos después, Youri Tielemans capitalizó un error en el área para sacar un potentísimo disparo que significó el agónico e inesperado empate 2-2, forzando inevitablemente la prórroga.

Tielemans se viste de héroe

El extenuante tiempo extra exhibió el cansancio físico de ambos, obligando a realizar variantes estratégicas como Nicolas Jackson y Amadou Onana. Senegal resistió los embates de una Bélgica totalmente impulsada por el enorme momento anímico, la cual continuó generando peligro mediante desbordes constantes, mientras la inmensa tensión crecía en todas las gradas del repleto estadio ante la inminente definición.

El dramático desenlace llegó finalmente al minuto 120+5' de la intensa prórroga. Tras una detallada e histórica revisión en el VAR por una mano clarísima en el área chica, el colegiado decretó la pena máxima. El cerebral mediocampista Youri Tielemans asumió con entereza la responsabilidad y ejecutó con absoluta frialdad el penal decisivo para sellar el 3-2 final y festejar una remontada verdaderamente histórica.

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