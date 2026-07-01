Mundial 2026: ¿Por qué Wonderwall de Oasis se volvió el inesperado himno de la Selección Inglesa?

El Mundial de 2026 está siendo testigo de una insólita metamorfosis cultural en las tribunas norteamericanas. Tras la contundente victoria de Inglaterra por 4-2 frente a Croacia en Dallas, y su reciente triunfo ante la República Democrática del Congo, un himno inesperado se apoderó del fervor británico: Wonderwall. Lejos de los tradicionales cánticos de cancha, más de 20,000 aficionados ingleses transformaron este clásico en la banda sonora oficial de su campaña mundialista.

La escena, viralizada instantáneamente en redes sociales, conmovió al propio plantel dirigido por Thomas Tuchel. Figuras de la talla de Harry Kane y Jude Bellingham se unieron al unísono con la grada desde el centro del campo de juego. El mediocampista Declan Rice describió la experiencia como un momento verdaderamente especial e imborrable, consolidando una conexión inédita entre los futbolistas y su afición a través de la música pop.

Para los Gallagher, el futbol es más que un deporte...

Lanzada en 1995 como parte del histórico álbum (What's the Story) Morning Glory?, Wonderwall es la obra cumbre del Britpop. Compuesta por Noel Gallagher, la canción nació inicialmente bajo un aura de misterio sobre su verdadera musa, aunque con el tiempo se convirtió en una balada universal sobre la salvación personal. Su estructura melódica y nostálgica la volvió un pilar indispensable de la identidad británica contemporánea.

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La adopción del tema por la selección inglesa resulta curiosa debido al arraigado vínculo de Oasis con el fútbol. Los hermanos Gallagher son reconocidos fanáticos acérrimos del Manchester City, club donde Noel solía admitir que escribía canciones pensando en el ambiente colectivo de los estadios. Sin embargo, históricamente Noel se había mostrado apático hacia el combinado nacional inglés debido a sus profundas e influyentes raíces familiares irlandesas.

Un clásico que renace con el Mundial 2026

A pesar de dicha apatía pasada, los líderes de la mítica banda han bendecido entusiasmados este fenómeno global. Fiel a su estilo irreverente, Liam Gallagher celebró el auge de reproducciones en la plataforma X, calificando el tema como un clásico absoluto en el que su voz suena "bíblica". Por su parte, Noel respaldó formalmente la campaña para oficializar el himno, declarando que la canción ahora le pertenece legítimamente a la gente.

De hecho, el impacto ya se mide en cifras: las reproducciones de la canción en Spotify aumentaron un 320% en el Reino Unido durante las horas posteriores a los partidos. Con la clasificación inglesa a la siguiente ronda asegurada, el furor por el clásico del Britpop promete intensificarse en las sedes mundialistas. El torneo avanza y la banda sonora de los Tres Leones parece estar definitivamente escrita.

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