Retiran en México medicamento para la gripe por falsificación; ¿cuál es y cómo identificarlo?

Recientemente se ha emitido una nueva alerta en México por la falsificación de un popular medicamento para la gripe, el cual podría causar riesgos a la salud del quien lo consuma.

De acuerdo al comunicado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofeprise), emitido este lunes 21 de septiembre, se trata de unas pastillas comercializadas por la empresa Química Franco Mexicana Nordin, S.A. de C.V., y quienes indicaron haber identificado que son apócrifas.

Añaden que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte , así como no tener certeza sobre las materias primas que se emplearon para elaborarla.

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¿Qué medicamento es y cómo identificarlo?

El medicamento con alerta de la Cofepris es empleado para aliviar síntomas de la gripe y el resfriado, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y malestar general; se trata de las tabletas de AGIN 300/250/300 mg (ácido acetilsalicílico/ácido ascórbico/sulfadiazina).

La manera de identificarlo es a través del número de lote, el que tiene alerta es el 7825 con caducidad del 02 de diciembre de 2026.

Química Franco Mexicana Nordin manifiesta que el original tiene fecha de caducidad del 03 de julio de 2025, un dato legítimo y compartido a Cofepris.

Recomendaciones por AGIN falsificado

En caso de tener este medicamento falsificado, no lo ingiera y realice una denuncia sanitaria haciendo clic aquí.

Si ya lo tomaste, apenas te percataste de que es falso y tuviste una reacción adversa, acude al médico y reporta en la página VigiRam o al correo [email protected]