Revelan que 'Mayito Flaco' nació en Estados Unidos y así 'buscó' cambiar de identidad en 2001

Despues de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informara este martes 29 de septiembre que ha sancionado a 46 personas y entidades, pertenecientes al Cártel de Sinaloa, el nombre de "Mayito Flaco" ha tomado relevancia.

Esta persona es quien encabeza la lista difundida, pues ha sido identificado como líder de la facción de "Los Mayos" y que forma parte esa organización ciminal.

Según el comunicado compartido, esta medida no permitirá que "ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero" esté fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.

La información compartida no solo expone el puesto que ocupa Ismael Zambada Sicairos -que es su nombre real-, sino también que no nació en México, sino nacido en Estados Unidos.

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¿Qué se sabe sobre la nacionalidad de Mayito?

Aunque algunas notas periodiorísticas y páginas aseguraban que el hijo de Ismael Zambada García, alias "El Mayo", había nacido en Sinaloa, este comunicado lo desmintió.

De acuerdo a las autoridades extranjeras, Mayito Flaco nació en 1982 en la ciudad de Anaheim, California , por lo que tiene doble nacionalidad: mexicana y estadounidense.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que esta persona intentó ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa mediante un cambio de nombre en ese país.

En lugar de Ismael Zambada Sicairos, el líder de "Los Mayos" tomaría el nuevo nombre de Fernando Sicairos Aispuro.

Pero esto no fue impedimento para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) investigara y documentara que ha estado durante las últimos 20 años como pieza clava del cártel, que fue fundado por su padre.