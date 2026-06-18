Revelan supuesto VIDEO de Marcelo Ebrard en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Se difundió en las redes sociales un supuesto video donde aparece Marcelo Ebrard en la inauguración de la FIFA 2026.

Mientras que la presidenta Sheinbaum rechazó su boleto para asistir a la inauguración del Mundial 2026, ya que los precios de las entradas eran muy altos, Marcelo Ebrard, funcionario de la 4T, no pudo hacer lo mismo y fue captado en video, sentado en una butaca del Estadio Azteca.

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La presidenta decidió rechazar la invitación que le extendió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, decidiendo dar su boleto a una joven futbolista indígena, un gesto que se presentó coherente.

¿Marcelo Ebrard en la inauguración?

Videos que comenzaron a circular en las redes sociales, cuentan cuentan una historia diferente a la narrada por la Presidenta.

Las imágenes muestran a una persona de espaldas y de perfil, sentada en las tribunas del Estadio Azteca. Usuarios en las plataformas afirman que se trata de Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Aunque por la distancia, no se puede apreciar el rostro claramente y ningún medio oficial ha verificado que se trate del funcionario de la 4T.

Políticos en el Estadio Azteca

Marcelo no fue el único que asistió a la inauguración; otros políticos también hicieron presencia en el Azteca apoyando a la selección mexicana.

La empresaria y asesora presidencial Altagracia Gómez.

El diputado morenista Mario Miguel Carrillo.

El exfutbolista y diputado federal Cuauhtémoc Blanco.

El polémico exsecretario técnico de Seguridad, Carlos Torres.

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, y su esposa.

La consejera del INE Carla Humphrey.

Estas solo son algunas de las figuras políticas que asistieron a la inauguración de la FIFA 2026.

Según testimonios, los precios de las entradas para la inauguración superaban los 120 mil pesos por persona, una cifra que era inaccesible para la mayoría de los mexicanos, y a eso se debe sumar los vuelos, hospedaje y viáticos.

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Los boletos más baratos alcanzaron el salario mínimo, rondando los 7 mil pesos, mientras que las entradas a la final alcanzan los 4 millones de pesos.