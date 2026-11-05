Rezago en exportación de ganado es de 300 mil cabezas, señalan

La rentabilidad, el rezago en la exportación, la administración de los ranchos y la incorporación de las nuevas generaciones son algunos de los principales retos que enfrenta actualmente el sector agropecuario, señaló Fausto Bermúdez, director general de Rancho Profit (con presencia en 13 países de Latinoamérica), quien visitó Durango para impartir la conferencia “De ganadero a empresario”.

El especialista destacó que los productores necesitan mejorar la toma de decisiones, anticiparse a los problemas y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

“Durango es un estado muy productor, segundo lugar a nivel nacional en producción de frijol, tercer lugar en producción en ganado. Muy enriquecedor toda la producción económica y todo lo que gira en torno a la ganadería y la agricultura aquí en Durango. Entonces lo que venimos a hablar es de estos retos que está enfrentando ahora el sector con 300 mil cabezas rezagadas para la exportación, tercer estado más exportador de ganado y estos retos que están enfrentando ahora los productores decimos que no son los problemas, sino nuestra respuesta a los problemas lo que cuenta, y eso se llama administración”.

“A final de cuentas ahorita el rezago es alrededor de mil pesos por cabeza lo que se está castigando el precio del ganado. Sin embargo, hemos estado viendo la manera de poder involucrarse en la cadena o sacarle un valor agregado o ver la manera en que el productor no salga tan afectado”.