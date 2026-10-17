Buscan recuperar en Durango el mercado ganadero de Estados Unidos

La revisión de las medidas contra el gusano barrenador del ganado arrojó resultados favorables para Durango, pero la exportación de bovinos en pie a Estados Unidos continúa suspendida, por lo que es necesario mantener los controles sanitarios y reforzar la prevención.

El diputado local César Rivas Nevárez señaló que, durante una evaluación reciente, autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reconocieron avances en el control del movimiento del ganado y en la trazabilidad, que permite identificar el origen de cada animal y dar seguimiento a sus desplazamientos.

El legislador destacó la participación de los productores y la coordinación entre la Unión Ganadera y las autoridades estatales y federales para cumplir con las revisiones y los requisitos sanitarios. También reconoció las gestiones realizadas ante instancias federales para atender la situación.

Rivas Nevárez subrayó que recuperar el mercado estadounidense sería relevante para la economía rural, debido al peso de la ganadería en Durango y a las familias que dependen de esta actividad. Recordó que la entidad ocupa el tercer lugar nacional en exportación de ganado bovino en pie hacia Estados Unidos.

Aunque los resultados de la revisión representan un avance, el diputado insistió en mantener las medidas preventivas y atender las recomendaciones de las autoridades para proteger el estatus sanitario y generar las condiciones que permitan reanudar las ventas al mercado internacional.