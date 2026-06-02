Roban bicicleta tipo montaña de cochera en fraccionamiento La Coruña

Una vecina del fraccionamiento La Coruña denunció el robo de su bicicleta durante la madrugada de este martes, luego de que desconocidos ingresaran a la cochera de su domicilio y se la llevaran sin que pudiera identificar a los responsables.

El hecho fue reportado alrededor de la 01:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Sada, donde la afectada solicitó el apoyo de las autoridades tras descubrir la desaparición de su medio de transporte.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango entrevistó a Brenda Yareli, quien manifestó ser propietaria de una bicicleta tipo montaña, color blanco, marca Roadmaster y rodada 26.

La mujer explicó que la unidad permanecía en la cochera de su domicilio, la cual no cuenta con protecciones ni sistemas de seguridad adicionales. Indicó que cerca de la medianoche salió con la intención de resguardarla, pero ya no se encontraba en el lugar.

Asimismo, señaló que desconoce quién pudo haber cometido el robo, ya que no existen cámaras de videovigilancia en la vivienda que permitan obtener pistas sobre el responsable.

Los agentes orientaron a la afectada sobre el procedimiento para interponer la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público, con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes.