Roban motocicleta en el Centro de Durango; el propietario ya presentó denuncia

Una motocicleta fue robada durante la madrugada del sábado en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, por lo que su propietario solicitó el apoyo de las autoridades y posteriormente acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente.

El reporte se recibió alrededor de las 14:00 horas, cuando Javier Macías Huerta informó que su unidad había sido sustraída horas antes mientras se encontraba en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con la información obtenida, el robo ocurrió en el cruce de las calles Gabino Barreda y Constitución , sitio donde había dejado estacionada la motocicleta antes de percatarse de que ya no se encontraba.

La unidad robada es una motocicleta de la marca Vento, color negro con naranja, con placas de circulación 15KYA7 y número de serie 3MUADNDD8S1041132, características que fueron proporcionadas a las corporaciones de seguridad para facilitar su localización.

Como parte del seguimiento al reporte, personal de emergencias volvió a comunicarse con el afectado, quien confirmó que ya se dirigía a la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia formal por el robo de su vehículo.

El propietario explicó que, para iniciar la carpeta de investigación, le solicitaron acreditar previamente el reporte a través del número de emergencias 911, procedimiento que realizó antes de acudir ante el Ministerio Público.