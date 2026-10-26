Robo de ganado se está convirtiendo en un problema grave en Durango: UGRD

El robo de ganado en Durango se está convirtiendo en un problema grave para los productores y el sector ganadero. Consideran que es la segunda mayor afectación, después de la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), que ha frenado las exportaciones.

“Se está volviendo algo crítico en el estado de Durango, porque esa práctica ya se está convirtiendo en algo generacional. Si el abuelo fue el que empezó, el hijo lo hace y el nieto ya lo está haciendo”, declaró Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD).

Además destacó que, en la mayoría de los ejidos, la gente puede identificar a las personas que se dedican a esa actividad.

“Si tienes un ejido de 250 personas, que son beneficiarios, que son socios, pues algunos ocho o diez se dedican a esa actividad. ¿Cómo es posible que los menos puedan más que los que son productivos?”.

Respecto a si existe protección para las personas que cometen estos robos, Soto Ochoa destacó que es necesario preguntar a las autoridades y a los diputados locales y federales qué tanto protegen al ganadero y qué tanto a quienes roban el ganado.

NO PRESENTAN DENUNCIAS

Reconoció que los propios ganaderos forman parte de esta problemática, debido a que no presentan las denuncias correspondientes o no les dan seguimiento cuando las interponen, porque son pocos los que sí ponen denuncia.

El líder ganadero indicó que, si se busca que las autoridades actúen, primero es necesario presentar la denuncia correspondiente para que se pueda dar seguimiento al caso.

Sobre el modus operandi de quienes cometen estos robos, comentó que desconocen qué acciones están realizando.

“No sabemos el detalle, solo que vas a tu agostadero y no encuentras tu becerro o tu vaca”.

Llamó a los ganaderos a presentar las denuncias correspondientes para que puedan exigir a las autoridades que puedan hacer las investigaciones y den con las personas responsables.

En cuanto a la posibilidad de que los propios ciudadanos decidan tomar acciones contra las personas que cometen estos hurtos, reconoció que existe un riesgo latente, pues resulta una burla que quienes cometen estas faltas no enfrenten consecuencias.

Apuntó que esta situación no debería presentarse en el estado, ya que Durango es una entidad segura y está se puede hacer valer la ley.