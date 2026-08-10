Suman 14 denuncias por robo de ganado en Durango

El robo de ganado acumuló 14 carpetas de investigación durante el primer semestre de 2026 en Durango, sin que en ninguno de los casos registrados se reportara el uso de violencia.

Los datos oficiales se concentraron en nueve municipios y tuvieron su mayor incidencia durante enero y febrero, con cuatro denuncias en cada mes.

COMPORTAMIENTO

La estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mostraron que en enero se contabilizaron tres casos, en febrero cuatro, en marzo tres y en abril otros tres, mientras que mayo cerró sin denuncias y junio registró una.

La totalidad de los expedientes correspondió a la modalidad de robo de ganado sin violencia; no hubo registros bajo la clasificación de robo con violencia.

Por municipio, San Juan del Río concentró tres casos, seguido de Santiago Papasquiaro, Súchil, Mapimí y Mezquital, con dos cada uno. Canatlán, Gómez Palacio y Tepehuanes registraron un caso cada uno. El comportamiento también exhibió que, aunque la incidencia se distribuyó en distintas regiones del estado, no hubo registros en la mayoría de los municipios durante este periodo.

El Código Penal del Estado establece en su artículo 202 que comete robo de ganado quien se apodera, sin derecho y sin consentimiento, de una o más cabezas de ganado ajenas. Las sanciones dependen tanto de la especie como del número de animales sustraídos. Para vacas, caballos, mulas o avestruces, el robo de una cabeza puede castigarse con dos a cinco años de prisión y multa de 144 a 360 UMA; si son de dos a diez cabezas, la pena aumenta a cuatro a nueve años, y cuando son más de diez, llega de seis a 15 años.

En el caso de asnos, ovejas, cabras o cerdos, el artículo 204 contempla de uno a cinco años de prisión y multa de 72 a 360 UMA cuando se trata de una a diez cabezas; si son más de diez, la sanción va de tres a ocho años y de 216 a 576 UMA.