Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo elimina a Jannik Sinner en una de las sorpresas del año

Jannik Sinner quedó fuera de Roland Garros 2026 este jueves en una de las derrotas más inesperadas del torneo, un desplome físico que transformó un partido controlado en una eliminación abrupta. El número uno del mundo había tomado ventaja de dos sets y parecía encaminado a una victoria rutinaria, pero el calor extremo en París y una evidente fatiga terminaron por desfigurarlo en la Philippe-Chatrier. Juan Manuel Cerúndolo, paciente y resistente, firmó la remontada más impactante del día.

El argentino aprovechó el giro del encuentro desde el tercer set, cuando Sinner, arriba 5-1, comenzó a perder puntos de manera consecutiva y mostró señales claras de agotamiento. En ese tramo pidió atención médica por molestias y posible deshidratación, un episodio que generó polémica por la flexibilidad del reglamento en torno a los tiempos médicos y por la decisión del umpire de permitir la pausa.

El número uno del mundo rompe el silencio

El marcador final, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, reflejó el derrumbe físico del italiano, que apenas pudo sostener intercambios largos y terminó cediendo 16 de los últimos 17 juegos. Sinner explicó después que arrastraba cansancio acumulado tras una larga gira en arcilla, en la que ganó Montecarlo, Madrid y Roma, además de haber dormido mal la noche previa: “Hoy ha sido uno de esos días”, admitió en conferencia de prensa.

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El calor fue un factor determinante. Las altas temperaturas en París complicaron el rendimiento de ambos jugadores, pero Sinner fue el más afectado: movilidad reducida, dificultades para recuperarse entre puntos y gestos constantes de agotamiento. Incluso tras hidratarse y cambiarse la camiseta antes del quinto set, no logró recomponer su físico. Cerúndolo, en cambio, mantuvo la intensidad y devolvió cada pelota con disciplina.

Cae uno de los favoritos en la Philippe Chatrier

La escena en la Chatrier fue desconcertante: el gran favorito, incapaz de sostenerse en pista, veía cómo se evaporaba un triunfo que parecía asegurado. Sinner llegó a retirarse brevemente al vestuario por mareos y deshidratación, lo que añadió tensión al ambiente. A su regreso, el argentino completó la remontada y firmó la victoria más resonante de su carrera.

La eliminación del número uno del mundo reconfigura el cuadro masculino y deja el torneo sin su principal candidato. Sinner, que buscaba su primer título en París y el camino hacia el Grand Slam de carrera, deberá ahora enfocarse en recuperarse físicamente antes de Wimbledon. Cerúndolo, mientras tanto, se instala como protagonista inesperado de una jornada que sacudió Roland Garros.

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