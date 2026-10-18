Sacerdote muere al caerle una cruz en plena misa; transmisión EN VIVO capta el accidente

Una celebración eucarística que se transmitía en vivo terminó en tragedia la noche del sábado. Ante los feligreses reunidos en el templo, un accidente interrumpió la ceremonia y provocó llamados desesperados para solicitar ayuda.

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió después de que una cruz de madera instalada detrás del altar se desprendiera y cayera sobre él mientras oficiaba misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el centro-sur de Guayaquil, Ecuador.

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El accidente quedó registrado en la transmisión

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre, durante una celebración que era transmitida por Facebook. La grabación muestra al religioso al frente de la ceremonia cuando la estructura cae repentinamente sobre él.

Tras el impacto, se escuchan gritos de los asistentes y peticiones para llamar a una ambulancia, mientras algunas personas se acercan para intentar auxiliarlo.

De acuerdo con la cobertura de Ecuavisa, el templo fue cerrado después del accidente hasta la llegada de personal de Criminalística de la Policía, que realizó el levantamiento del cuerpo.

Hasta la información consultada este domingo, no se había difundido una explicación oficial sobre las causas del desprendimiento.

Arquidiócesis confirma la muerte del párroco

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento mediante un comunicado fechado el 17 de octubre y firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera.

En el documento identificó al religioso como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro.

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La institución expresó sus condolencias a la comunidad redentorista, a sus familiares y amigos, y pidió oraciones por su descanso. El mensaje no detalló las circunstancias del accidente ni sus posibles causas.

Antes de su labor en Guayaquil, Sánchez Molinari había servido durante varios años en la parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia de Los Ríos, cuya comunidad también publicó un mensaje de despedida.

Arquidiócesis de Guayaquil

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Feligreses regresan al templo para despedirlo

La mañana de este domingo 18 de octubre, fieles acudieron con flores y vestidos de negro a la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Durante la misa de las 09:00 horas se elevaron oraciones por el sacerdote y se pidió acompañar a su familia y a la congregación a la que pertenecía.

También se anunció una novena a partir de las 19:00 horas de este domingo. Al concluir la celebración matutina, aún estaban pendientes de confirmación los detalles del velatorio y las exequias.