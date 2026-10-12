Fue el único candidato y aun así perdió: aspirante a alcalde en Perú es superado por votos en blanco

Competir sin adversarios podría parecer el escenario ideal para cualquier político. Sin debates incómodos ni otro aspirante disputándole el cargo, el camino hacia la alcaldía lucía despejado. En un distrito de Perú, sin embargo, los electores encontraron cómo arruinar el festejo.

Rómulo Suyco Panta, candidato de Somos Perú, fue el único postulante a la alcaldía de Lari, en la provincia de Caylloma, región de Arequipa, durante las elecciones regionales y municipales del pasado 4 de octubre. Pero ni tener la boleta prácticamente para él solo le alcanzó para asegurar la victoria.

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Según los resultados difundidos por medios peruanos con base en el cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100 por ciento de las actas procesadas, recibió 188 votos, equivalentes al 27.81 por ciento de los sufragios emitidos.

La casilla vacía tuvo más respaldo

Los votos en blanco llegaron a 407, mientras que otros 81 fueron nulos. En total, se contabilizaron 676 sufragios: los blancos y nulos reunieron 488, es decir, el 72.19 por ciento.

Tan solo los votos en blanco superaron por más del doble los obtenidos por el candidato. La opción que no tenía nombre, campaña ni promesas terminó con mayor respaldo que el único aspirante.

El resultado dejó una escena poco favorable para cualquier discurso de victoria: había un solo candidato, pero la mayoría de las boletas no llevaba un voto válido para él.

Ya le había pasado en 2022

La sorpresa tiene un detalle adicional: no era la primera vez.

En las elecciones municipales de 2022, Suyco Panta también fue el único candidato en Lari y quedó por debajo de los votos blancos y nulos. La cobertura de aquella jornada reportó 109 sufragios a su favor, frente a 478 en blanco y 129 nulos. Cuatro años después aumentó su votación, pero volvió a encontrarse con el mismo desenlace.

El antecedente tuvo consecuencias formales: un reporte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirma que los comicios de Lari de 2022 fueron anulados por la elevada proporción de votos blancos y nulos.

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¿Tendrán que votar otra vez?

La legislación peruana contempla la nulidad cuando los votos blancos o nulos, sumados o por separado, superan los dos tercios de los sufragios emitidos. Si se declara, corresponde realizar elecciones municipales complementarias.

Las cifras de Lari rebasan ese umbral, por lo que se prevé una declaratoria de nulidad; la cobertura consultada todavía la presenta como pendiente.

Por ahora, Suyco Panta volvió a demostrar que competir solo facilita la campaña, pero no necesariamente el festejo.