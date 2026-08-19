SAT alerta en Durango por falsas notificaciones; podrían robar datos personales y extorsionar

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a los contribuyentes de Durango sobre intentos de fraude y extorsión cometidos por personas que utilizan el nombre de la dependencia para enviar falsas notificaciones, solicitar pagos o apoderarse de información personal.

Israel Acosta Leal, administrador desconcentrado de Recaudación de las oficinas del SAT en Durango, explicó que los delincuentes pueden contactar a las víctimas mediante llamadas telefónicas, mensajes SMS o plataformas digitales, generalmente con el argumento de que existe un problema con su situación fiscal.

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Otra de las modalidades detectadas consiste en invitar al contribuyente a descargar una supuesta aplicación del SAT. Al instalarla o ingresar sus datos, la persona entrega información que posteriormente puede ser utilizada para defraudarla o extorsionarla.

“A través de su número de celular le pueden marcar, también enviar un mensaje SMS o incluso invitarlo a descargar una supuesta aplicación del SAT, de donde extraen todos sus datos personales y posteriormente lo pueden estar extorsionando o defraudando”, advirtió el funcionario.

¿Cómo notifica realmente el SAT?

Acosta Leal señaló que las comunicaciones oficiales se realizan principalmente mediante el Buzón Tributario. Por ello, si una persona recibe un mensaje sobre una supuesta multa, auditoría, adeudo o sanción, debe ingresar directamente al portal oficial y verificar si existe una notificación pendiente.

En caso de que el contribuyente no cuente con Buzón Tributario, un notificador ejecutor puede acudir personalmente al domicilio registrado. Sin embargo, deberá presentarse debidamente acreditado y entregar un oficio firmado por la autoridad correspondiente.

“Si no tiene Buzón Tributario, un notificador ejecutor llega, se identifica y entrega el oficio firmado por la autoridad competente, ya sea de Auditoría, Jurídica o Servicios”, puntualizó.

El representante del SAT enfatizó que el servidor público únicamente realiza la notificación y posteriormente se retira. Durante la visita no debe solicitar dinero en efectivo, transferencias, depósitos ni algún otro pago.

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¿Qué hacer ante un mensaje sospechoso?

Si la comunicación incluye una liga para descargar aplicaciones, pide contraseñas, información bancaria o exige efectuar un pago inmediato, se debe evitar cualquier interacción y verificar directamente con la autoridad.

El SAT mantiene un buscador de correos falsos, en el que actualmente aparecen 6 mil 369 direcciones apócrifas identificadas. Si el remitente todavía no se encuentra registrado, puede reportarse a [email protected].

Los contribuyentes también pueden confirmar la autenticidad de una comunicación a través de MarcaSAT, en el número 55 6272 2728, o acudir directamente a las oficinas de la dependencia.