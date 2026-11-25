Pagaste una consulta, llevaste el auto al taller o compraste material para tu negocio. Pediste la factura, dejaste tus datos y pasaron los días sin que llegara el comprobante. Llamaste de nuevo y te pidieron esperar, pero el correo sigue sin aparecer. Si el proveedor te da largas o se niega a emitirla, puedes pedir ayuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para empezar, revisa el ticket y guarda los mensajes donde solicitaste la factura.

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¿Qué datos necesitas para reportar al negocio?

El trámite se llama Solicitud de conciliación de factura y se encuentra en la sección de Factura Electrónica del portal del SAT. Puedes iniciarlo en línea sin usar tu e.firma ni la contraseña con la que entras al portal.

Para reportar que un proveedor no emitió tu factura, el SAT pide tu RFC, el RFC del proveedor, la fecha de la operación y el monto de la compra. El formulario también solicita la forma de pago, tus datos de contacto y una descripción de lo ocurrido.

Si conservas el ticket, revisa si ahí aparece el RFC del negocio. El nombre del establecimiento que ves en la fachada puede ser distinto de la razón social que figura en el recibo. Si hiciste la compra por internet, busca los datos del vendedor en la confirmación del pedido o en el comprobante que te enviaron.

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¿Cómo presentar la solicitud de conciliación?

En el portal del SAT, busca Solicitudes de conciliación de factura, elige la opción para capturar una nueva solicitud y selecciona el motivo correspondiente a la falta de emisión del comprobante. Después llena los datos de la operación y del proveedor.

En la descripción puedes indicar qué compraste o qué servicio contrataste, cuándo pediste la factura y qué respuesta recibiste. Por ejemplo, si pagaste una reparación con tarjeta y el taller te dijo que enviaría el comprobante ese mismo día, anota la fecha del pago y cuándo volviste a solicitarlo. Si el negocio te dio un número de pedido o de servicio, inclúyelo para identificar la operación.

Una vez completado el formulario, acepta el aviso sobre el uso de datos personales, resuelve el código de verificación y envía la solicitud. Revisa que el correo que capturaste sea correcto, porque ahí recibirás los datos para consultar el trámite.

¿Qué pasa después de enviar el reporte?

El sistema te enviará un folio y una contraseña para dar seguimiento a esa solicitud. Guarda el mensaje. Desde la misma aplicación puedes consultar el avance, aportar información adicional y revisar en qué términos concluyó la conciliación.

Con los datos del reporte, el SAT puede enviarle al negocio una invitación para que emita la factura. La emisión del comprobante queda a cargo del proveedor. Si el establecimiento te manda la factura mientras el trámite está abierto, revisa que el RFC, el importe y el concepto correspondan a tu compra.

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También puedes usarlo si cancelaron una factura que ya tenías

El mismo servicio contempla otras situaciones. Puedes presentar una solicitud si un proveedor canceló una factura sin motivo aparente o si detectaste un comprobante emitido a tu nombre que no reconoces. En esos casos, selecciona el motivo correspondiente y ten a la mano el folio fiscal del comprobante cuando el formulario lo solicite.

Si tu caso es el de una factura que nunca llegó, empieza por reunir el ticket, los datos del proveedor y la fecha en que la pediste. Con esa información puedes explicar qué pasó desde el primer reporte y consultar el avance con el folio que te envíe el SAT.