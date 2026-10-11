¿Ya activaste tu Buzón Tributario? SAT fija aplicación de multas para 2027

Entre los pendientes fiscales que conviene revisar antes de terminar el año hay uno que puede resolverse por internet. Se trata del Buzón Tributario, una herramienta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuya habilitación depende de la situación de cada contribuyente.

Aunque la obligación existe desde años anteriores, las disposiciones vigentes aplazaron la aplicación de las multas por incumplimiento. Por ello, conviene comprobar si debes activarlo y si tus datos de contacto están confirmados.

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¿Cuándo comenzarán las multas?

El cuarto transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 establece que a partir del 1 de enero de 2027 será aplicable la sanción por no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o no mantenerlos actualizados.

La prórroga corresponde a la aplicación de esta multa; no elimina la obligación de quienes ya deben contar con el servicio.

¿De cuánto es la sanción?

El SAT señala actualmente un rango de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos, conforme a los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación. Estos son los montos publicados al momento de esta nota.

En general, deben habilitarlo las personas físicas y morales inscritas en el RFC, salvo las excepciones previstas en las disposiciones fiscales.

¿Quiénes pueden optar por no activarlo?

Para quienes perciben sueldos, salarios o ingresos asimilados, la habilitación es opcional si durante el ejercicio inmediato anterior obtuvieron menos de 400 mil pesos por esos conceptos. Si fueron iguales o superiores a esa cantidad, deben habilitarlo.

También existen facilidades para personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o suspendidas, así como para personas morales suspendidas. Estas tienen condiciones: no aplican en determinados trámites ni cuando se hayan emitido facturas de ingresos o recibido comprobantes de nómina en los últimos 12 meses.

Los contribuyentes con situación fiscal cancelada están relevados de habilitarlo.

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¿Cómo se habilita el Buzón Tributario?

El procedimiento se realiza en el portal del SAT:

Ingresa al apartado Buzón Tributario con tu Contraseña o e.firma. Registra al menos un correo electrónico y un número celular. Confirma el correo mediante el enlace recibido. Captura en el buzón el código enviado por SMS.

Debes confirmar ambos medios dentro de las siguientes 72 horas; de lo contrario, tendrás que repetir el registro.

Este sistema permite recibir notificaciones y requerimientos, presentar solicitudes y realizar trámites. El correo y el celular sirven para avisarte cuando hay mensajes pendientes.

Si ya lo habilitaste, revisa que conserves acceso a los datos registrados. Cambiar de número o dejar de utilizar una cuenta de correo puede impedir que recibas esos avisos.