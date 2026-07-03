¿Se despegó el escudo de tu jersey? Así puedes intentar repararlo en casa

Comprar la camiseta de tu equipo favorito no siempre es barato; por eso, cuando el escudo, número o algún estampado comienza a despegarse, la reacción inmediata puede ser de pánico.

Sin embargo, en redes sociales se ha viralizado un truco casero que puede ayudar a volver a fijar el logo o los detalles termoadheridos de un jersey, siempre y cuando se haga con cuidado para no dañar la tela.

El procedimiento es sencillo: se necesita la camiseta, una toalla delgada, un pedazo de cartón y una plancha.

Primero se coloca el cartón dentro de la camiseta, justo debajo de la zona donde está el escudo o estampado despegado. Esto ayuda a mantener firme la prenda y evita que el calor pase hacia la parte trasera.

Después, se acomoda el escudo en su posición original y se pone encima una toalla delgada. Este paso es importante, ya que la plancha no debe tocar directamente el logo ni la tela del jersey.

Luego se aplica la plancha caliente durante 15 a 20 segundos, presionando sobre la zona dañada. Al retirar la plancha, se revisa si el escudo volvió a pegarse correctamente.

En caso de que aún falte adherencia, el proceso puede repetirse dos o tres veces, pero siempre por periodos cortos y sin dejar la plancha demasiado tiempo en el mismo punto.

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Hay que tener cuidado con la tela

Aunque el truco puede funcionar, no todos los jerseys resisten igual el calor. Muchas camisetas deportivas están hechas con poliéster o telas técnicas que pueden dañarse, quemarse o quedar brillosas si se exponen a temperaturas muy altas.

Por eso, la recomendación es no planchar directamente sobre escudos, números, nombres o patrocinadores. Siempre debe usarse una toalla, papel para hornear o alguna barrera entre la plancha y la prenda.

También es importante revisar la etiqueta de cuidado del jersey, ya que algunas prendas indican expresamente que no deben plancharse, o que no se debe aplicar calor sobre los estampados.

IA

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¿Cómo evitar que vuelva a despegarse?

Para cuidar mejor una camiseta deportiva, lo ideal es lavarla al revés, con agua fría y sin tallar directamente sobre los escudos o números.

También se recomienda evitar la secadora con calor alto, no exprimirla con fuerza y dejarla secar a la sombra.

Si el escudo ya está muy levantado, quebrado o dañado, lo más seguro es llevar la prenda a un negocio especializado en estampado, sublimación o reparación de jerseys, donde pueden aplicar calor y presión de forma más uniforme.

El truco de la plancha puede salvar una camiseta, pero debe hacerse con paciencia: poco calor, presión controlada y siempre con una protección de por medio.