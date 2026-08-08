¿Se mojaron tus billetes durante la lluvia? Banxico explica si todavía conservan su valor

Una cartera olvidada dentro del automóvil, una mochila alcanzada por el agua o unas cuantas monedas y billetes rescatados después de una inundación pueden dejar una duda razonable: ¿ese dinero todavía puede utilizarse o debe darse por perdido?

Aunque su apariencia puede cambiar considerablemente después de quedar empapados, los billetes mexicanos no pierden automáticamente su valor por el contacto con el agua. Sin embargo, antes de intentar repararlos o utilizarlos, es importante revisar qué tanto se dañaron.

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¿Los billetes mojados todavía valen?

El Banco de México explica que un billete auténtico conserva su valor cuando se encuentra sucio, manchado, deslavado o decolorado, por lo que haber quedado bajo la lluvia, pasar accidentalmente por la lavadora o presentar marcas de humedad no basta para invalidarlo.

La institución tampoco condiciona su validez a que conserve intacto un elemento de seguridad en particular. Para determinar si una pieza es auténtica y mantiene su valor, debe revisarse el billete completo.

Si todavía está mojado, lo recomendable es manipularlo lo menos posible y dejar que se seque extendido. Frotarlo, jalarlo o tratar de separar sus partes mientras permanece húmedo podría provocar que se rompa y complicar su posterior evaluación.

Cuidado con la cinta que utilizas

Cuando un billete se rompe, Banxico permite unir sus partes exclusivamente con cinta adhesiva transparente. El uso de cinta canela, aislante, de papel o cualquier material opaco puede hacer que pierda su valor, debido a que impide revisar adecuadamente la pieza.

Tampoco deben combinarse fragmentos procedentes de billetes diferentes, aunque pertenezcan a la misma denominación y aparentemente coincidan. Una pieza formada de esta manera es considerada alterada y carece de valor.

En los billetes que muestran el número de folio en dos posiciones, ambos deben coincidir.

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¿Qué pasa si le falta un pedazo?

En términos generales, un billete incompleto conserva su valor cuando permanece más de la mitad de su superficie original. Si conserva exactamente la mitad o una proporción menor, deberá ser evaluado conforme a las reglas para calificar fracciones establecidas por Banxico.

La decisión no depende únicamente de calcular visualmente el tamaño. Si existe alguna duda, lo mejor será no recortarlo, pegarle papel ni tratar de completar la parte faltante.

Los billetes dañados pueden llevarse a una sucursal bancaria que ofrezca el servicio gratuito de canje de billetes y monedas. Ahí serán revisados y, si cumplen con los criterios, podrán cambiarse por piezas en buenas condiciones.

Por ello, incluso si un billete quedó empapado durante las lluvias, conviene conservarlo y solicitar una evaluación antes de asumir que el dinero se perdió.