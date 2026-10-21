‘¿Se pueden callar?’: Extranjero reclama a mexicanas por reírse en la calle; video se hace viral

El tema de los extranjeros en México ha generado mucha controversia en redes sociales debido a diferentes quejas por maneras de actuar por parte de personas mexicanas. Tal fue el caso de un extranjero que reclamó a mexicanas por reírse en un estado de la república.

La discusión se tornó incómoda para quienes presenciaron el incidente, el cual quedó grabado para las redes sociales. Las mujeres defendieron estar en la vía pública, pero el extranjero mostró su inconformidad ante las risas que presuntamente lo incomodaron.

¿Dónde ocurrió el incidente del extranjero y las mujeres mexicanas?

En el vídeo, se puede ver que el hombre mostró su molestia con frases como "Este no es un espacio público" y "¿Se pueden callar?", las mismas que fueron utilizadas para dirigirse a las mexicanas mientras conversaban en una cafetería en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México (CDMX).

El incidente ocurrió en las mesas exteriores de un establecimiento, donde una de las mujeres grabó parte de la discusión y posteriormente difundió el vídeo en redes sociales, lo que generó diferentes reacciones de los usuarios.

¿Qué se muestra en el vídeo?

La grabación difundida comienza con la discusión avanzada. En los primeros segundos se escucha al hombre reclamar a las mujeres que no son "niños de ocho años", pero es importante mencionar que no se conoce lo que ocurrió previamente a que se comenzara a grabar el vídeo.

El hombre incluso planteó que hablaría con los responsables del establecimiento porque, según sostuvo, el lugar no era un espacio público. Sin embargo, las mesas se encontraban instaladas sobre la vía pública, circunstancia que las mujeres argumentaron al responder sus reclamos.

Sin duda, este caso generó debate por el tema de gentrificación que la CDMX vive en la actualidad, en donde incluso creadores de contenido se han visto implicados y que ha llegado a mesas de debate de carácter público.

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