SEED: ¿Habrá clases en Durango este viernes 13 de noviembre? Esto dice el Calendario Escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que este mes se tendrá una suspensión de clases antes de próximo día festivo y las vacaciones de invierno.

Esta fecha está prevista para el viernes 13 de noviembre , pues en el calendario escolar está marcada como una actividad administrativa programada para los docentes.

De acuerdo a la información, este día se designa para el registro de calificaciones del primer periodo de evaluaciones, por lo que las maestras y maestros deberán realizar estas tareas en sus planteles.

No obstante, esto no aplicará en todas las escuelas , por lo que los padres de familia deberán estar atentos para evitar confusiones y que sus hijos pierdan ese día escolar.

¿Para quiénes aplican esta suspensión?

Esta suspensión de clases solo está dirigida para educación básica, es decir alumnas y alumnos de preescolar, primara y secundaria.

Las escuelas que participan son del sector público y privado que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿En Durango habrá suspensión de clases?

Según la información que se tiene al momento esta suspensión no aplicaría en Durango , pese a que está marcardo como el registro obligatorio de calificaciones, sin embargo, podría ser posible que ocurra por juntarse con el día festivo que es el 16 de septiembre.

Por lo tanto, de confirmarse las y los estudiantes duranguenses tendrían un "megapuente" de cuatro días: viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre, regresando a clases el martes 17.

No obstante, se espera que autoridades estatales confirmen o descarten esto.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno?

Después de este periodo de descanso, vendrá uno nuevo el próximo 27 de noviembre por el Consejo Técnico Escolar y finalmente las vacaciones de invierno.

La fecha que marca el calendario es el próximo 21 de diciembre y regresará hasta el 7 de enero de 2027.

El último día de asistencia será el 18 de diciembre, el 5 de enero de 2027 es el fin oficial del periodo vacacional, sin embargo, el 6 de enero nuevamente se prevé una suspensión por el Día de Reyes, por ello será al siguiente día cuando regresen a las aulas.